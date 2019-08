”Going down” to Bryssel: Ylva Johansson (S) nomineras av Löfven till EU-kommissionär

STOCKHOLM Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ljög om svensk sexbrottsstatistik när hon intervjuades av engelska BBC och har misslyckats med att ta Sverige till regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet. Nu ”belönas” hon av Stefan Löfven med uppdraget som näste svenske EU-kommissionär.

Ylva Johansson nomineras till den nya EU-kommissionen av regeringen. Hon efterträder Cecilia Malmström (L) som suttit i två mandatperioder, tio år. Det meddelade statsminister Stefan Löfven under en pressträff på torsdagen.

– Ylva Johansson är en av Sveriges mest erfarna ministrar, säger Löfven till Dagens Nyheter.

Johansson, som fram tills nu varit arbetsmarknadsminister, är nöjd.

– Jag har älskat att vara arbetsmarknadsminister. Men det är också jättekul att gå vidare och jag känner mig redo att ta på mig ett nytt ansvar inom EU, säger hon till Dagens Nyheter.

Som arbetsmarknadsminister har hon varit ansvarig för att nå Socialdemokraternas mål om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Det har hon misslyckats med.

Löftet gavs av Stefan Löfven 2013 på Socialdemokraternas partikongress. I en intervju med Aftonbladet förklarade Löfven att jämförbara länder som Holland, Danmark, Österrike och Finland har lägre arbetslöshet än Sverige. Men det skulle det bli ändring på.

– Vi ska vara bäst. Men det finns att lära från de här länderna, även om vi ska använda den svenska modellen, sade Löfven.

Löfven sade också att man skulle halvera arbetslösheten från 8,2 procent till under 4,8 procent, vilket vid det tillfället var lägst i Europa. I dag har Sverige 6,7 procents arbetslöshet (inskriven som arbetslös på arbetsförmedlingen).

Ylva Johansson uttryckte i vintras en förhoppning om att tillsammans med samarbetspartierna kunna hitta ett nytt mål om arbetslöshet när det tidigare målet inte gick att uppnå.

Johansson hamnade i blåsväder 2017 när hon i en intervju med BBC spred felaktigheter om att antalet kvinnor som utsätts för sexbrott ”går ner och går ner och går ner”.

Bakgrunden var Donald Trumps uttalanden om ”Look at what’s happening last night in Sweden – Sweden!” och den efterföljande debatten om Sverigebilden.

I intervjun sade Johansson att man inte såg någon koppling mellan invandrare och brott och om man jämförde Sverige med de flesta andra länder är det låga nivåer av brottslighet och dödlig våldsbrottslighet.

– Att ta emot så många flyktingar på kort tid orsakar självklart vissa problem. Vi har enorma bostadsproblem, lärarbrist och utmaningar i att lära ut svenska för personer som ska ut på arbetsmarknaden. Men vi ser inte en koppling mellan brott och invandring. Vi har varit en invandringsnation i 20 år, vi har tagit emot många invandrare i Sverige, och under samma tidsperiod har kriminaliteten gått ned, sade hon till BBC.

Det är när programledarna tar upp ett uttalande från Nigel Farage om att Malmö är Europas våldtäktshuvudstad och att det massiva inflödet av migranter, specifikt unga män, som Ylva Johansson gör det numera berömda uttalandet om ”going down, and going down, and going down”.

– Jag skulle säga att han inte riktigt vet vad han talar om. När vi gör undersökningar över hur många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp så ser vi att nivån går ner, och går ner, och går ner (”the level is going down, and going down, and going down).

Uttalandet var en lögn, det fanns ingen undersökning som visade att antalet kvinnor som blir utsatta för sexuell brottslighet går ner. Kritiken mot Johansson var hård. Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson var en av de som tog gjorde sig hörd.

Det behövs inte mer fake news i samhällsdebatten. Nu behöver @YlvaJohansson förklara sig. På vilket sätt minskar sexualbrotten? — Elisabeth Svantesson (@ElisabethSvan) March 4, 2017

När Ylva Johansson försvarade sig hänvisade hon inte längre till undersökningar av hur många kvinnor som blivit utsatta för. I stället hänvisade hon till Brå:s statistik för anmälda våldtäkter från 2014 till 2015 som visade på en minskning.

Nationalekonomen Tino Sanandaji postade efter intervjun en graf på sin Facebook som visade utvecklingen över tid i Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Han påpekade att det inte fanns någon survey, undersökning, som stödde Johanssons påståenden.



De efterföljande åren har utsattheten för sexualbrott fortsatt att öka. Den senast tillgängliga NTU-siffran gäller 2017. Den visar att 10, 7 procent av alla kvinnor uppger att de blivit utsatta för sexualbrott.

Vilken portfölj, ansvarsområde, Johansson kommer få är ännu oklart. Cecilia Malmström har varit handelskommissionär med ansvar för förhandlingar om handel med länder utanför EU, exempelvis USA. Läs om hela processen, med 27 kommissionärer, fram till färdig EU-kommission här.

Vem som efterträder Johansson i regeringen är inte klart.

Ylva Johansson och VPK Ylva Johansson engagerade sig politiskt på 1980-talet i Kommunistisk Ungdom, Vänsterpartiet Kommunisternas ungdomsförbund, vid den tiden som VPK hade goda kontakter med kommunistiska diktaturer som Nordkorea, Kina och DDR. 1988, ett år innan Berlinmurens fall, blev hon som 24-åring riksdagens yngsta ledamot invald som Kommunistisk ungdoms kandidat. 1994 lämnade hon V (som då hade strukit K:et) för Socialdemokraterna och blev skolminister. Skälet hon angav var att V inte hade gjort upp med kommunismen.