Greta Thunbergs rasande tal i FN: ”Ni har stulit min barndom”

NEW YORK Den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg var på måndagskvällen inbjuden till FN:s klimatmöte i New York där hon levererade ett tal fyllt av raseri mot de samlade världsledarna.

– Mitt budskap är att vi har ögonen på er, sade Greta Thunberg i inledningen av sitt tal.

Repliken möttes av skratt och applåder från åhörarna. Men Thunberg själv var inte på glatt humör, vilket snart skulle framgå.

– Det här är helt fel. Jag borde inte sitta här uppe. Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Ändå kommer ni till oss ungdomar för hopp – hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord. Ändå är jag en av de som haft tur, fortsatte Thunberg med gråten i halsen och rasande blick.

– Folk lider. Folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av en massutrotning och allt ni kan prata om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?!

Talet fortsatte på samma tema om att världsledarna gör alltför lite för att stoppa klimatförändringarna och inte tar experternas varningar på allvar. Samtidigt har ungdomar börjat förstå hur det ligger till.

– Vi tänker inte låta er komma undan med det här. Här och nu drar vi gränsen. Världen vaknar och förändring kommer vare sig ni gillar det eller inte, avslutade Thunberg talet till dundrande applåder.

I SVT får Thunberg beröm av retorikforskaren Lena Lid Falkman.

– Hon är fantastisk som kan göra det så enkelt och tydligt och rakt, med fakta, känslor och sin egen personlighet, säger hon.

– Jag blir tagen, det är ett otroligt starkt budskap.

På Facebook och Twitter har det förekommit desto mer kritiska synpunkter.

She is right about a few things.

1. She shouldn’t be up there.

2. People have stolen her dreams with empty words…just not the people she thinks.pic.twitter.com/uo86W3s7Mm

— Dave Rubin (@RubinReport) September 23, 2019