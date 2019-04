Guaido uppmanar Venezuela att resa sig mot Maduro

VENEZUELA Militär i Venezuela har anslutit sig till oppositionsledaren Juan Guaido som uppmanar militären och folket att resa sig mot president Maduro. En oppositionsaktivist har befriats från husarrest av Guaido-trogen trupp och har anslutit sig till Guaido.

Venezuelas oppositionsledare Juan Guaido uppmanar militären och folket att stödja honom och störta president Nicolas Maduro, rapporterar The Independent.

I en video postad på Twitter där oppositionsledaren ses omgiven av militärer säger Guaido att ”tillfället är här”.

Videon uppges vara inspelad på flygbasen La Carlota utanför Caracas, och med på videon är oppositionsaktivisten Leopold Lopez som tidigare suttit i husarrest.

Lopez ska ha flytt från husarresten med hjälp av sina egna vakter.

Diosdado Cabello, who has been main spokesman for Maduro govt so far this morning, says Leopoldo Lopez escaped house arrest with assistance of a “sector” of his SEBIN guards. #Venezuela

— Stephen Gibbs (@STHGibbs) April 30, 2019