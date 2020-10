Hackning av SR Ekots Twitterkonto

STOCKHOLM Under lördagen dök det upp något ovanliga tweets på Sveriges Radios Ekotredaktions officiella Twitterkonto. Grova rasistiska budskap riktade mot svarta, blandat med gåtfulla meddelanden om kvinnor som ”droppin ass pics in my inbox”. Ekot bekräftar på sin hemsida att man blivit hackade. – Vi är medvetna om det och jobbar för att åtgärda det hela, säger en stressad SR-medarbetare när Nyheter Idag ringer upp. Ekots konto, med över 90 000 följare, var vid 14-tiden avvaktiverat.

Under lördagen började det dyka upp märkliga tweets på Ekotredaktionens officiella Twitterkonto. 13.29 är det första inlägg som Nyheter Idag har noterat.

Tweetsen innehöll olika budskap, inget kopplat till Ekots vanliga nyhetsförmedling.

Nyheter Idag ringde upp Ekotredaktionen vid 13.39 och då meddelade en stressad medarbetare att man var medvetna om situationen.

– Vi är medvetna om det och jobbar för att åtgärda det hela, sade han.

Händelsen är ”väldigt allvarlig”, säger Ekotchefen Klas Wolf-Watz till Ekot.

I ett par av tweeten fanns grov rasism riktad mot svarta.

”I hate niggers thats all”, var bland annat ett av inläggen. Det blandades med kryptiska inlägg om ”What up girl” och, vad det verkar, någon form av hemmasnickrad raptext:

”I’ve been in the kitchen, wrist twistin’ like a trickshot

Most of you rappers got no bars like a SIM swap

E-girls dropping ass pics in my inbox”

De kryptiska tweetsen raderades – troligen av SR:s medarbetare – men ersattes raskt av andra meddelanden från den misstänkte hackaren/hackarna.

Vid 14-tiden på lördagen skedde något ännu mer drastiskt – SR Ekots Twitterkonto med över 93 000 följare – var borta. Sveriges Radio har meddelat att man för tillfället avvaktiverat kontot.