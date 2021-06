Handikappad man kvävdes till döds efter vårdmiss – två döms

SÖDERTÄLJE En svårt handikappad man avled då assistanspersonal missade att slå på mannens respirator efter att han lagts i sin säng. Han lämnades sedan utan uppsikt i fem minuter, vilket var minst fyra minuter för länge.

– Om de hade iakttagit [hans] ansikte så hade de ju sett att han höll på att kvävas, säger den avlidnes moder i förhör.

Två anställda vid ett kommunalt LSS-boende i Södertälje döms nu för vållande till annans död för att i samband med att den 36-årige brukaren skulle flyttas från permobilen till sängen inte se till att respiratorn var påslagen. Bäda två trodde att den andra hade gjort det.

Den 36-årige mannen hade en liten lägenhet i boendet med övervakning dygnet runt och dubbelbemanning, för han fick inte lämnas ensam mer än en enstaka minut.

Personalbrist och coronastress

Den 16 april förra året var en stressig dag på LSS-boendet. På grund av pandemin fick brukarna inte lämna boendet, och den dagen fanns det bara tre anställda på plats, varav en höll uppsikt över fyra andra brukare. Av de två som skulle ta hand om 36-åringen var den ena upptagen med schemaläggning men tillkallades av den andre när 36-åringen skulle lyftas från sin permobil till sin säng.

Vid flytt från permobil till säng skall respiratorn på permobilen kopplas ur och sängrespiratorn kopplas in och slås på, men det sista skedde aldrig. Under överflyttningen bytte de anställda vid ett tillfälle plats varför båda två under en tid stod vid sängens huvudända där respiratorn är placerad, och båda två uppger i förhör att de trodde att den andra hade satt på respiratorn.

Ett ödesdigert telefonsamtal

Mot slutet av överflyttningen ringde även en telefon. Under morgonen hade nämligen den ena anställda flera gånger försökt ringa boendets chef för att kräva att personalbristen avhjälptes, och nu ringde chefen tillbaka, varpå den anställde lämnade rummet för att tala med henne. Strax därpå anslöt den andra anställda för att själv tala med chefen. Under tiden var det ingen som höll koll på 36-åringen.

När personalen återvände till hans rum fem minuter senare var det redan för sent. Mannen andades inte, och på sjukhuset förklarades han senare hjärndöd. När han begravdes visste hans familj ännu inte vad som orsakat hans död.

– Jag har känt mig väldigt trygg med personalen och trygg med att veta att [han] har det bra, och det är fantastiska människor som jobbar där så att jag har liksom aldrig känt mig orolig, uppger modern i förhör.

Det tog drygt sex veckor innan kommunens utredning blev klar, och hans mor beskriver i förhör att det var en chock att läsa vad som hänt. Hon förklarar att även om sonen hade svårt att kommunicera visade han med ansiktsuttryck vad han kände.

– Och det var då som jag tänkte nej, jag måste anmäla det här för att det är så allvarligt. Det är liksom, de är ju verkligen vållande till [hans] död och då kände jag, jag kan bara inte släppa det liksom för [hans] skull, säger hon i förhör.

Modern polisanmälde händelsen och de två anställda åtalades senare för vållande till annans död. Båda två hade arbetat med 36-åringen under lång tid och var utbildade i alla nödvändiga moment. Tingsrätten konstaterar att de varit oaktsamma då de inte kontrollerat att respiratorn var påslagen innan mannen lämnades ensam och dömer dem därför till villkorliga domar och 50 dagsböter.

