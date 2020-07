Här är företagen som stöder Black Lives Matter

Kritiken växer mot Black Lives Matter efter att flera mord kopplats till BLM-demonstrationer, samtidigt som rörelsen kritiseras för sin vänsterradikala agenda. Men flera storföretag har redan gått ut med stöd till Black Lives Matter, bland annat svenska Hennes & Mauritz och Spotify.

Kritiken växer mot Black Lives Matter-rörelsen. Nyligen anklagade en far rörelsen för sin åttaåriga dotters död efter att hon skjutits ihjäl i samband med en BLM-demonstration i Atlanta, och den brittiska Black Lives Matter-ledaren Imarn Ayton, som arrangerade flera BLM-demonstrationer i juni, har tagit avstånd från organisationen som hon säger har kapats av ljusskygga vänsterextremister.

– Problemet med BLM UK är att de inte har visat sig själva, de har inte varit transparenta. De är abolitionister, de tror på att ta bort fängelser, slå sönder kapitalismen och avskaffa polisen, sade Ayton till Daily Mail.

Men flera stora företag har redan gått ut med stöd till den kontroversiella organisationen, i vissa fall med stora donationer till rörelser som arbetar med BLM-anknutna frågor.

Hennes & Mauritz

I början av juni skänkte Hennes & Mauritz nästan 5 miljoner kronor till tre organisationer som arbetar för svartas rättigheter i USA: National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Color of Change och American Civil Liberties Union (ACLU).

Nyheten undertecknades av Hennes & Mauriz VD Helena Helmersson som avslutade med ”Black Lives Matter”.

– Vi vill stå bakom våra medarbetare, kunder och samhället i stort för att stödja så här viktiga frågor. Det är superviktigt för oss att stå upp för det och att inte bara prata utan också agera, sade Helmersson till Svenska Dagbladet.

McDonalds

They were one of us: Trayvon Martin. Michael Brown. Alton Sterling. Botham Jean. Atatiana Jefferson. Ahmaud Arbery. George Floyd. pic.twitter.com/s1UhP5vncv — McDonald's (@McDonalds) June 3, 2020

Den 3 juni gick snabbmatsjätten McDonalds ut med en reklamfilm på sina sociala medie-kanaler. I filmen räkna man upp namnen på flera svarta som dött i samband med ingripande från polis eller väktare, bland dem Trayvon Martin och George Floyd, och säger att ”dom var alla en av oss”.

Enligt filmen ”sörjer McDonalds-familjen” personerna, som sägs vara offer för ”systematiskt förtryck och våld”.

McDolnalds uppger även att man donerar pengar till National Urban League och NAACP i filmen som avslutas med ”Black Lives Matter”.

Netflix

To be silent is to be complicit.

Black lives matter. We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

I ett inlägg på Twitter publicerat redan den 30 maj går streamingtjänsten Netflix ut med sitt stöd till Black Lives Matter.

”Att vara tyst är att vara delaktig. Black Lives Matter. Vi har en plattform, och vi har en plikt mot våra svarta medlemmar, anställda, skapare och talanger att tala ut” skriver man i inlägget.

I början av juni lanserade Netflix en Black Lives Matter-samling med 45 titlar, bland annat Spike Lees nya film ”Da 4 Bloods”.

Lego

I ett inlägg på Twitter den 3 juni skriver leksaksjätten Lego att man ”står med det svarta samhället mot rasism och ojämlikhet”, och lovar att skänka 4 miljoner till organisationer som ”stöder svarta barn och utbildar alla barn om raslig jämlikhet”.

Uppgifter som spreds i början av juni om att Lego ska ha dragit in försäljningen av polisrelaterade Lego-produkter har emellertid tillbakavisats av företaget.

We’ve seen incorrect reports saying we’ve removed some LEGO sets from sale. To be clear, that is not the case and reports otherwise are false. Our intention was to temporarily pause digital advertising in response to events in the US. We hope this clears things up. ♥️ — LEGO (@LEGO_Group) June 4, 2020

Nike

Den 5 juni gick Nike ut med ett meddelande om att företaget kommer donera 40 miljoner dollar under de kommande fyra åren till ”organisationer som sätter rättvisa, utbildning och att motverka raslig ojämlikhet i USA i centrum av sitt arbete”.

– Systematisk rasism och händelserna som utspelat sig runt omkring i USA de senaste veckorna är en brådskande påminnelse om den ständiga förändring som behövs i vårat samhälle. Vi vet att Black Lives Matter, sade Nikes VD John Donahoe i ett uttalande.

Adidas

Nikes konkurrent Adidas ville inte vara sämre, och den 10 juni rapporterar CBS att Adidas kommer investera 120 miljoner dollar i ”svarta samhällen” under de kommande fyra åren, samtidigt som företaget lovar att 30 procent av alla nyanställningar ska vara svarta eller ha latinamerikansk bakgrund.

Samma dag postade Adidas en bild med texten ”Black Lives Matter” från sitt Twitterkonto.

Spotify

Den 1 juni publicerade Spotify ett nyhetsinlägg med rubriken ”Spotify står med det svarta samhället i kampen mot rasism och orättvisa”.

Inlägget publicerades inför Blackout Tuesday den 2 juni, då svartas situation uppmärksammades av personer inom främst musikindustrin, genom att bland annat posta helt svarta bilder på sociala medier.

I inlägget skriver Spotify att man kommer ha helt svarta bilder på olika spellistor, och att vissa spellistor kommer innehålla ett helt tyst spår på 8 minuter och 46 sekunder, den tid som George Floyd kvävdes under polisingripandet då han dog.

Spotify gör även reklam för sin spellista Black Lives Matter i inlägget.

Ben & Jerrys

Glassmärket Ben & Jerrys, som lanserat sig som ett vänsterinriktat företag med flera uppmärksammade uttalanden och kampanjer, hoppade på Black Lives Matter-tåget redan 2016.

I ett mer aktuellt meddelande från i år återupprepar Ben & Jerrys sitt stöd till organisationen, och kräver att man ”monterar ned den vita överhögheten”.

