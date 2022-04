Här brister det för svensken efter Bidens fadäs

WASHINGTON Under måndagen besökte hockeylaget Tampa Bay Lightning den amerikanske presidenten Joe Biden i Vita huset. Då kunde den svenske spelaren Victor Hedman, 31, inte hålla sig för skratt när Biden kallade NHL-bossen Gary Bettman för Gary ”Batman”.

NHL-laget från Florida var inbjudna till Washington för att fira de två senaste årens Stanley Cup-segrar och att man därmed befäst sig som den nordamerikanska ligans bästa lag.

Med mästarlaget samlat runt omkring sig tog Biden till orda. Det var då felsägningen kom.

Till höger om presidenten syns Tampa Bays svenske stjärnback Victor Hedman, som inte kan hålla sig för skratt när Biden tackar Gary ”Batman”.

Joe Biden calls NHL Commisioner Gary Bettman “Gary Batman” and one of the players on the Lightning standing behind him starts cracking up.

