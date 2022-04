Här strövar Biden planlöst omkring i Vita huset

WASHINGTON På en tillställning under tisdagen var den forne presidenten Barack Obama tillbaka i Vita huset för första gången sedan sin avgång. Den stora snackisen efteråt blev emellertid den nuvarande presidenten Joe Biden, som på bilder från tillställningen ses planlöst ströva omkring ensam och förvirrad.

Under tillställningen signerade Biden en exekutiv order för att utvidga sjukförsäkringssystemet Affordable Care Act, en del av den sjukvårdsreform som infördes under president Obama och som ibland kallas Obamacare.

Efter att både Biden och Obama hållit sina tal och Biden skrivit under ordern ses presidenten en kort stund planlöst ströva omkring i minglet, ensam och till synes förvirrad.

Obama came to the White House today, immediately got mobbed, and no one wanted to talk to Biden. pic.twitter.com/69B2H92XVV

Lite senare ses han söka Obamas uppmärksamhet genom att sätta en hand på den forne presidentens axel. Men det ignoreras.

This clip is just sad.

Biden is not even acknowledged in his own White House.

Obama treats him as if he’s a stranger. pic.twitter.com/gwT9pHNKyZ

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) April 6, 2022