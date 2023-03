Här exploderar chokladfabriken

På fredagen inträffade en kraftig explosion vid en chokladfabrik i staden West Reading, Pennsylvania, i USA. Åtminstone två personer dog i explosionen och ytterligare nio rapporteras vara saknade.

I en video som sprids på sociala medier syns den våldsamma explosionen som skedde strax innan klockan fem på fredagseftermiddagen lokal tid.

BREAKING: Massive #explosion at the RMPalmer Factory in West Redding. Our weather cameras caught the explosion. Almost at the scene to learn more from police. RMPalmer is a big chocolate candy maker, and makes a lot of Easter candy. @FOX29philly pic.twitter.com/Jgpjbyt7fN

— Eddie Kadhim Journalist (@KadhimWrites) March 24, 2023