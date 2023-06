Här fångas fasansfulla knivattacken på film

Den syriska medborgare som misstänks för morgonens knivattack i franska staden Annecy har bott i Sverige i tio och har nyligen fått asyl i Sverige, uppger franska medier. Filmer på attacken, där man bland annat ser mannen knivhugga ett barn, sprids på sociala medier.

En film som visar delar av morgonens knivattack på franska barn i staden Annecy sprids på sociala medier.

På filmen ser man bland annat hur mannen, som ska vara en syrisk migrant född 1991, knivhugger ett barn i en barnvagn, trots att kvinnan som kör barnvagnen försöker avvärja attacken.

På filmen ser man också hur flera personer försöker ingripa mot den knivbeväpnade mannen, i synnerhet en man med ryggsäck.

Uppdatering: Filmen har nyligen raderats från twitter.

Globalist politicians have brought war to Europe, to our home! Syrian asylum seeker stabs numerous people in Annecy, France. At least five children risk their lives due to injuries. Who let this beast into Europe? pic.twitter.com/jbmvGlGPOG

