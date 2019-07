Här får Löfven (S) beröm i SVT: ”Bra Steffe”

FRANKRIKE I en artikel på SVT:s sajt uppmärksammas statsminister Stefan Löfvens deltagande under firandet av damfotbollspelarnas VM-brons. SVT meddelar att sången var ”så medryckande att till och med Stefan Löfven (S) tog ton” och att han ”fick beröm efteråt”.

Det är ett videoklipp från spelaren Olivia Schoughs Instagramkonto som SVT gjort en artikel om.

I videoklippet syns hur statsminister Stefan Löfven anslutit till damlandslagets firande i omklädningsrummet efter segern i bronsmatchen mot England med 2-1 i Nice i Frankrike.

Schough och Stefan Löfven dansar och sjunger med till Abba:s ”Lay all your love on me”.

”När landslaget firade efter VM-bronset var sången så medryckande att till och med Stefan Löfven (S) tog ton”, skriver SVT som också konstaterar att statsministern ”fick beröm efteråt”.

– Bra Steffe, utropar Schough i mitten av klippet.