Här ger ambassadören SVT svar på tal om islamism

I SVT:s Agenda intervjuades Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville på söndagen. Och de Gonneville gav rejält svar på tal när programledaren Anders Holmberg frågade om man inte skulle respektera att muslimer kan uppleva Muhammedkarikatyrer som stötande.

– Det är väldigt intressant att du ställer den frågan. Människor inser sällan hur laddad och moraliskt oklar din fråga är. Inte din fråga förstås, utan det är en fråga som ställs av många människor. Det här är den fälla islamister har gillrat åt oss, säger de Gonneville och fortsätter:

– Samtalet, i den här intervjun, handlar om halshuggningen av en fransk lärare. Nu går du vidare till något annat, nämligen en debatt till synes om religion, om att förolämpa en religion och att häda, vilket inte är ett brott i Frankrike.

Läs även: Muhammedkarikatyr projicerades på franska myndighetsbyggnader

– Men diskussionen handlar om en terrorhandling. Inte om förmodad hädelse eller en teckning. al-Qaida använder hela tiden karikatyrerna från Charlie Hebdo i sin propaganda för att flytta samtalet från det som är terrorism till något annat.

I ett inlägg på Twitter tackar de Gonneville SVT, programmet Agenda och programledare Anders Holmberg för ”möjligheten att förklara Frankrikes position”.

De Gonneville upprepar också att ”extremisterna vill bestämma ramarna för diskussionen”, men att medborgarna EU:s demokratier, ”oavsett deras religiösa arv eller tro, vet bättre”.

Many thanks to @svtnyheter, @SVTHolmberg and the team of #svtagenda for that opportunity to explain the 🇨🇵 approach. Extremists want to frame the conversation. Citizens of 🇪🇺 democraties, whatever their religious heritage and beliefs, know better. https://t.co/7KjeFMXwhi

— Etienne de GONNEVILLE (@e_de_gonneville) October 26, 2020