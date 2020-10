Muhammedkarikatyr projicerades på franska myndighetsbyggnader

MONTPELLIER På onsdagen hyllades yttrandefriheten i de franska städerna Toulouse och Montpellier genom att karikatyrer från satirtidningen Charlie Hebdo, inklusive en Muhammedkarikatyr, projicerades i jätteformat på myndighetsbyggnader i städerna.

Man projicerade även bilder på den franska flaggan och den mördade läraren Samuel Paty, som nyligen tilldelats den franska hederslegionen postumt för att han försökt lära sina elever vikten av yttrandefrihet.

BREAKING – Charlie Hebdo cartoons, including the one of prophet Mohammed, projected onto Montpellier government building in France.pic.twitter.com/6IQlgOZgP7

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 21, 2020