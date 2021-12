Här grips jultomte under coronademonstration

STRALSUND Tysk polis grep på måndag kväll en 47-årig man utklädd till jultomte i Stralsund i norra Tyskland under en tillståndslös demonstration mot pandemiåtgärder, rapporterar Stern.

Anledningen till att mannen greps var för att han inte ville uppge sin identitet till polisen. På en film från händelsen ser man hur mannen dessutom gör motstånd under gripandet.

”Polisen blev förvånad över att jultomten inte lyder lagen”, skriver polisen i ett uttalande.

From Germany, a maskless Santa is arrested and carried off like a criminal.

