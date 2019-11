Här hyllas Trump av baseballstjärnan: ”Tack för att du fortsätter göra USA till världens bästa land att leva i”

USA Färska mästarlaget i baseboll Washington Nationals hyllade president Donald Trump vid ett besök i Vita Huset på måndagen. Nationals veteran Ryan Zimmerman överlämnade en lagtröja och tackade Trump för att han ”fortsätter att göra USA till världens bästa land att leva i”.

I USA är det tradition att mästarlagen i de stora lagsporterna, åtminstone amerikansk fotboll, baseboll och basket, bjuds in till Vita Huset för en ceremoni efter att man vunnit.

De senaste åren har olika spelare – eller i vissa fall hela lag i olika sporter – nobbat att åka och träffa Donald Trump. I vissa fall, som med amerikanska fotbollslaget Philadelphia Eagles, drog Trump tillbaka sin inbjudan när det framkom att de inte skulle dyka upp. De två senaste årens basebollmästare, Houston Astros och Boston Red Sox, har båda kommit till Vita Huset, men i båda lagen har det funnits spelare som vägrat följa med. Bland annat stjärnspelaren Carlos Correa i Astros, och Mookie Betts i Red Sox.

I år så bojkottade ett antal av Nationals spelare ceremonin. Bland annat pitchern Sean Doolittle och tredjebasmannen, storstjärnan Anthony Rendon.

Men de som besökte Vita Huset verkade nöjda.

Veteranen Ryan Zimmerman höll ett tal där han överräckte en lagtröja till Donald Trump med Trumps namn på.

– Vi vill tacka dig för att du ser till att hålla alla oss här och vårt land skyddat (”safe”). Och tack för att du fortsätter göra USA till världens bästa land att leva i, sade Zimmerman.

Nationals Ryan Zimmerman thanks @realDonaldTrump for "continuing to make America the greatest country to live in the world." pic.twitter.com/KDaKTrVFPq

— Molly Prince (@mollyfprince) November 4, 2019