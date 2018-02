”Har inte haft något ansvar”: Nûjen kritisk mot medierapportering om betalning till Akilov

SVERIGE ”Jag har inte haft något ansvar”, säger komikern Özz Nûjen om renoveringen av de fastigheter som han är delägare till. Nu går han till attack mot medierapporteringen om att hans familj, vad det verkar, har anlitat den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov för renoveringar på Gotland.

En het debatt har blossat upp i sociala medier efter att förundersökningen blev offentlig i det uppmärksammade åtalet mot Rakhmat Akilov som misstänks för terrordådet på Drottninggatan förra året. I polisens förundersökning framgår att komikern Özz Nüjens familj betalat närapå 85 000 kronor till Akilov i vad som förefaller vara avsett för arbeten utförda på Gotland.

I polisförhör har Akilov själv berättat att han utfört svartarbeten på Gotland med att renovera en fastighet. Flera omständigheter pekar på att Akilov utfört arbeten på en fastighet där Özz Nûjen är delägare tillsammans med sin familj, men ännu är det inte bekräftat.

Till Dagens Nyheter säger Özz Nûjen att han ”inte har en aning” om varför hans familjemedlemmar överfört pengar till Akilov. Vidare berättar Nûjen att det är hans svåger som har varit projektledare och hanterat det praktiska med att anlita firmor och individer för att utföra arbeten på fastigheterna. På en rak fråga från DN, om Nûjen har koll på vilka som arbetar på de fastigheter där han är delägare, säger Nûjen att han ”inte haft något ansvar”.

– Hur ska jag kunna veta det? Jag har inte haft något ansvar. Jag har typ 200 hotellnätter per år, och förklarligt nog är jag inte på Gotland under stor del av tiden. Det finns mängder av saker som kan hända under renoveringsarbeten, med personal till underfirmor, byggjobbare som kallas in när andra är sjuka och så vidare. Jag har absolut ingen aning vad som skett.

Vidare säger Nûjen till DN att det är ”ren och skär lögn” att han varit inblandad i renoveringen av fastigheterna. Han passar även på att kritisera medier för deras bildsättning av Nûjen tillsammans med Akilov, något han tycker är orättvist.