Har kallat sig ”tränad marxist” – nu sågas BLM-grundarens villaköpsorgie

USA Efter ett flertal uppmärksammade köp av lyxvillor sågas Patrisse Khan-Cullors, medgrundare till Black Lives Matter, kraftigt i sociala medier. Aktivistledaren kritiseras bland annat av andra BLM-aktivister som efterlyser större transparens i hur organisationen använder sina pengar.

– Vi behöver svarta firmor och svarta revisorer som går in och undersöker vart pengarna går någonstans, säger BLM-aktivisten Hank Newsome enligt New York Post.

Medgrundaren till organisationen Black Lives Matter Patrisse Khan-Cullors möter stark kritik. Aktivisten, som tidigare beskrivit sig själv som ”tränad marxist”, har under året köpt fastigheter för mångmiljonbelopp i USA. Det rapporterar New York Post.

Enligt tidningen ska Khan-Cullors under de senaste åren ha köpt inte färre än fyra lyxvillor till ett värde av 3,2 miljoner dollar i USA. Senast i år köpte hon en gård för 1,4 miljoner dollar i det exklusiva området Topanga Canyon utanför Los Angeles, enligt Dirt.com. Storleken på gården är strax över 1 000 kvadratmeter och inkluderar flera byggnader.

Området Topanga Canyon ska enligt New York Post till 88 procent bebos av vita invånare.

Aktivistledarens villaköporgie har under veckan blivit en stor snackis i sociala medier under hashtagen #BlackLivesManors. Namnet på hashtagen kommer från den rubrik som New York Post satte på förstasidan på söndagens upplaga (”manor” är det engelska ordet för herrgård).

Journalisten Andy Ngo, som bland annat skrivit en bok om den vänsterradikala organisationen Antifa, önskar att fler medier skulle ”slå uppåt” som New York Post.

Den konservative kommentatorn Dinesh D’Souza påpekar att organisationen verkar ha en lönsam affärsverksamhet.

Andra väljer att uppmärksamma skillnaden i Black Lives Matters retorik och Khan-Cullors agerande.

Även Khan-Cullors meningsfränder stämmer in i kritiken mot hennes omfattande villaköp. Bland annat har Hank Newsome, ledare för Black Lives Matter Greater New York City, sagt att han vill se en oberoende utredning om hur BLM och dess stiftelse Black Lives Matter Global Network Foundation spenderar sina pengar.

Så här säger han enligt New York Post:

– Om du går runt och kallar dig själv för socialist, måste du fråga dig hur mycket av hennes egna pengar som går till välgörande ändamål.

– Vi behöver svarta firmor och svarta revisorer som går in och undersöker vart pengarna går någonstans.

Under sommaren rasade flertalet demonstrationer runt om i USA under sloganen Black Lives Matter. Demonstrationerna tog fart efter att amerikanen George Floyd dött under ett polisingripande i Minneapolis där en polisman tryckte sitt knä mot hans nacke i ungefär åtta minuter.

I flera av fallen urartade demonstrationerna i våldsamma upplopp och i höstas beräknades protesterna ha lett till försäkringsärenden på sammanlagt närmare 2 miljarder dollar enligt ett amerikanskt företag, rapporterar Daily Mail.

Samtidigt samlade organisationen Black Lives Matter in över 90 miljarder dollar i donationer under 2020 genom sin stiftelse Black Lives Matter Global Network Foundation, enligt AP.

Enligt New York Post är det inte klarlagt hur mycket Khan-Cullors har tagit ut i lön som ledare för organisationen. Detta eftersom rörelsens uppbyggnad gör det svårt att spåra dess finanser, vilket tidigare har uppmärksammats av samma tidning.

Organisationen Black Lives Matter grundades 2013 av Alicia Garza, Opal Tometi och Patrisse Khan-Cullors (då Patrisse Cullors) efter att George Zimmerman friats av domstol i samband med den uppmärksammade skjutningen av Trayvon Martin, enligt CNN.

I sitt manifest skriver organisationen bland annat:

• ”Vi är självreflekterande och kommer göra det som krävs för att montera ned/dekonstruera cis-gender-privilegiet och istället lyfta upp svarta transpersoner. Särskilt transkvinnor (…).”

• ”Vi upplöser den västerländska kärnfamiljestrukturen genom att stödja varandra som storfamiljer och ’byar’ som kollektivt tar hand om varandra, särskilt våra barn, i den grad mödrar, föräldrar och barn är bekväma.”

Khan-Cullors har tidigare förespråkat bland annat avskaffande av fängelser och att svarta amerikaner ska få skadestånd för ”den historiska smärta och skador” som europeisk kolonialism har orsakat.

Hennes mentor är Eric Mann. Mann åtalades för förberedelse till mord och dömdes senare till två års fängelse som medlem i den amerikanska vänsterterroristgruppen Weather Underground som genomförde ett 20-tal bombningar mot myndighetsbyggnader i USA på 1970-talet.

