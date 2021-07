Här knivskärs kristna predikanten vid Speakers corner

LONDON En kvinna knivskars i ansiktet vid Speakers corner i London på söndag kväll, i en attack som fångades på film. Enligt uppgifter ska kvinnan vara den kristne predikanten Hatun Tash, känd för sin kritik mot islam, och en av filmerna visar att hon bar en t-shirt med ”Charlie Hebdo”-tryck när hon attackerades.

En kvinna knivskars vi Speakers corner i Hyde Park i London på söndag kväll. Attacken på kvinnan och efterspelet fångades av vittnen på film.

Filmen visar att kvinnan bar en t-shirt med trycket ”Charlie Hebdo”, tidningen vars redaktion mördades av terrorister i januari 2015, när hon attackerades.

I filmen ser man hur en person klädd i svart går till attack mot kvinnan. Flera personer ingriper, och den misstänkte gärningspersonen jagas från platsen av vittnen och polis. Senare filmklipp visar att kvinnan har ett skärsår i ansiktet, och faller ihop medvetslös efter attacken.

BBC rapporterar att polisen larmades till platsen på söndag eftermiddag. Ingen person har gripits som misstänkt, men den kniv som misstänks ha använts vid attacken har hittats. Kvinnan ska ha fått en mindre skärskada i huvudet och togs till sjukhus för vård, enligt polis.

– Det här var uppenbarligen en uppskakande upplevelse för den drabbade kvinnan och polisen har pratat med henne, medan hon fick vård för sin skada, för att ta reda på vad som hände, säger Alex Bingley, Detective Superintendent vid Central West Command Unit.

– Vi vet att den här attacken bevittnades av flera personer, av vilka många filmade med sina telefoner. Jag skulle vilja be dem, om de inte redan gjort det, att kontakta polisen.

Enligt flera uppgifter ska den attackerade kvinnan vara Hatun Tash, en evangelisk kristen predikant känd för sin kritik av islam.

Christian preacher Hatun Tash has been stabbed in Speaker's Corner. She is a prominent critic of Islam. We must defend freedom of speech and expression in the UK, and not cede the public square to those who wish to censor us intimidate us. pic.twitter.com/Z8aMo1UnP6

— Adrian Hilton (@Adrian_Hilton) July 25, 2021