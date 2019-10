Här knuffar han kvinnan – rakt in i tåget

NEW YORK På onsdagen gick en man till våldsam attack mot en kvinna på en tunnelbanestation i New York. Ett filmklipp visar hur mannen knuffar kvinnan som faller handlöst rakt in i ett stillastående tåg.

AM New York rapporterar att polisen letar efter den man som knuffade kvinnan på tunnelbanestationen Dekalb Avenue i Brooklyn. Enligt polisen skedde incidenten på onsdagen vid 19-tiden.

Twitteranvändaren Brooke Sabel har lagt upp en film på Twitter som visar mannens brutala attack. Mannen ser ut att vara i bråk med någon annan när han plötsligt vänder sig mot kvinnan och ger henne en hård knuff. Brooke Sabel skriver att kvinnan lämnade platsen utan att få någon hjälp.

Enligt polisen ska gärningsmannen ha hoppat ned på rälsen och försvunnit in i en tunnel. På torsdagen hade polisen ännu inte gripit någon misstänkt.