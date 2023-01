Här krossas hon nästan i sitt eget hem av rullsten

En kvinna i Honolulu på Hawaii var nära att krossas av en rullsten som i hög hastighet rullade rakt igenom hennes hem på söndag kväll, rapporterar Hawaii News Now.

Det var klockan 23.45 på söndag kväll som rullstenen, som kom från kullen ovanför huset, for genom hemmet och nästintill krossade Caroline Sasaki vilket syns på en övervakningsfilm från händelsen.

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ

— Max Rodriguez (@maxrrrod) January 30, 2023