Här lämnar Musk BBC-journalisten svarslös: ”Du ljög precis”

I en intervju med Elon Musk försöker BBC-journalisten James Clayton ställa Twitter-ägaren till svars för den ökade mängden ”hatiskt innehåll” som han menar finns på plattformen sedan Musks övertagande. När han sedan ombes ge ett enda exempel på hatiskt innehåll blir han svarslös.

– Du ljög precis, kontrar Musk.

I intervjun säger Clayton att BBC har pratat med flera som tidigare har jobbat med ”innehållsmoderering” på Twitter och att de säger att det inte finns tillräckligt med personer för att se över innehållet på plattformen.

Musk frågar då honom om han personligen har sett mer hatiskt innehåll på Twitter.

– Jag skulle säga att jag ser mer hatiskt innehåll, säger BBC-journalisten.

När Twitter-ägaren därefter ber honom beskriva vad som utgör hatiskt innehåll säger han innehåll som görs för att få en viss motreaktion och som kan beskrivas som ”lite sexistiskt” eller ”lite rasistiskt”.

– Så du tycker att om något är ”lite sexistiskt” så ska det förbjudas? frågar Musk varpå BBC-journalisten svarar att han ”inte säger någonting”.

Läs även: Anne Ramberg i styrelsen – nu attackerar de Musk

Twitter-ägaren ber sedan Clayton att ge ett exempel på det hatiska innehåll han påstår att han sett en ökning av i sin feed. Han kan då inte ge ett enda.

– Då säger jag att du inte vet vad du pratar om, säger Musk.

– Du ljög precis, tillägger Twitter-ägaren.

James Clayton fortsätter med att hävda att flera andra organisationer hävdar att man sett en ökning av hatiskt innehåll på plattformen. Men när han återigen ombes att ge ett exempel så har han inget. Dessutom säger han att han slutat titta igenom sin feed sedan veckor tillbaka.

WATCH: The moment @elonmusk confronts @BBC reporter @JamesClayton5 for not being able to provide a single example of hate speech he has witnessed on Twitter. – Elon also points out the BBC’s double standards regarding Covid misinformation. pic.twitter.com/EBRCcOrTP4

I en Twittertråd ger James Clayton flera exempel på artiklar med olika vinklar som skrivits om intervjun. Däribland av New York Times, The Guardian och CNN.

Han nämner emellertid inte hur han själv inte kunde ge ett enda exempel på hatiskt innehåll, vilket påpekas av bland andra journalisten och författaren Douglas Murray.

It almost feels like there’s a story missing in this thread…. Oh yes. The one where you embarrassed yourself and the BBC by whining about ‘hate speech’ and yet had no examples of it. That’s what everyone else is talking about. Why not add it here to your ‘thread’? https://t.co/0PzeTAydAq

— Douglas Murray (@DouglasKMurray) April 13, 2023