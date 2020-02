ARIZONA Golfspelarna på Phoenix Open hade stundtals svårt att koncentrera sig på spelet. Detta då en kvinna på läktaren blottade sina bröst gång på gång.

Klippet där kvinnan visar brösten har setts över 600 000 gånger på Twitter.

The Sun rapporterar att spektaklet utspelade sig under golfturneringen Phoenix Open i Arizona i USA, närmare bestämt på 16:e hålet.

I klippet drar kvinnan ned sin neongröna tröja och blottar sina bröst, till synes med avsikten att distrahera spelarna nere på greenen.

En av spelarna vänder sig om och tar några uppgivna steg i motsatt riktning.

– Han dör, garvar en road åskådare innan kvinnan drar ned tröjan på nytt.

– Inte undra på att han missade putten.

“How am I supposed to putt with that going on?”

A friend of a friend sent this to us from yesterday on 16. #WastedManagement pic.twitter.com/S4soHyTh5P

— Fantasy Golf Pod (@fantasygolfpod) February 2, 2020