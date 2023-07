Här misshandlas taxiföraren på öppen gata

En taxiförare blev brutalt misshandlad av fem personer i New York i ett överfall som fångades på film. Två personer har gripits som misstänkta för dådet, och New York-polisen fortsätter utreda ärendet, rapporterar New York Post.

På filmen ser man hur tre kvinnor och två män slår den 60-årigha taxiföraren med knytnävar och skor. När mannen hamnar på marken intill sin taxi fortsätter en av kvinnorna slå honom, och sparkar honom även i bröstet.

New York City Cab Driver attacked and no one helped him. Shame shame pic.twitter.com/YVhfysKI3i — IM Imran Riaz Too (@tahqur786) July 21, 2023

Överfallet ska ha föregåtts av en ordväxling mellan taxiföraren och gruppen, och taxiföraren togs med ambulans till New York University Hospital.

Howard Colley, 35, och Natalie Morgan, 51, arresterades av polis på plats. Colley misstänks för misshandel efter att ha slagit taxiföraren i ansiktet, medan Morgan misstänks för att ha vandaliserat hans bil.

– Vår stads förare arbetar hårt varje dag med att ta oss dit vi behöver åka, och våld mot dem är fullständigt oacceptabelt och olagligt. Vår stödenhet är i kontakt med föraren och erbjuder honom hjälp, säger Jason Kersten, talesperson för NYC Taxi and Limousine Commission, i ett uttalande.

– Vi måste gripa dessa unga busar och låsa in dem. Denna äldre förare förtjänade inte denna brutala misshandel. Överfall, knivhuggningar, skjutningar och rån måste stoppas, säger Fernando Mateo, talesperson för The New York State Federation of Taxi Drivers.

I augusti förra året blev taxiföraren Kutin Gyimah, 52, ihjälslagen när han försökte stoppa ett ungdomsgäng som sprang från hans taxi utan att betala för färden.

