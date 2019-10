Här skallar han den hotfulla afghanen

LONDON En man som sade att han var från Afghanistan misshandlade och hotade passagerare på ett pendeltåg i London – tills han blev skallad av en passagerare. Afghanen hölls sedan fast och greps av polis, medan mannen som skallade honom hyllas som en hjälte.

En pendlare hyllas nu som en hjälte efter att ha skallat en hotfull och våldsam man på ett pendeltåg i London, rapporterar Daily Mail.

Fella kicking off on train and ends up on the end of a big meaty 6 foot 3 headbutt right on the conk 😩😂 pic.twitter.com/e75j8fvVcs

— KINGY (@Joshking1990) October 3, 2019