Här skäller mamman ut demonstranter som hyllar hennes förövare

USA En svart man i Minneapolis som misstänks ha skjutit in i den unga mamman Arabella Foss-Yarbroughs lägenhet sköts till döds av polisen på torsdagen. Polisskjutningen har åter väckt protester mot polisvåld i staden och i en film syns den unga modern konfrontera demonstranter utanför hennes hem.

– Det här är ingen George Floyd-stituation, hörs hon säga i klippet.

– George Floyd var obeväpnad. Det här är inte okej, fortsätter hon, och säger åt demonstranterna att gå hem.

– Han försökte döda mig framför mina barn, säger hon om hennes förövare.

Things boiled over during Saturday’s rally and march for Tekle Sundberg, when the 24 year old woman who says he was shooting into her apt. showed up voicing her frustration with those gathering in front of her building on Sundberg’s behalf. @kare11 * video contains profanity * pic.twitter.com/qdi1vbgO7k

