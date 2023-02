Här slår sig kvinnan fri från angriparen på gymmet

Ensam på gymmet sent på kvällen blev hon överfallen av den man hon just släppt in på gymmet. Men Nashali Alma kämpade mot angriparen och gav inte upp när han fått ned henne på marken. Till sist avbröt han överfallet, och kunde senare gripas av polis efter att han angripit en annan kvinna i närheten.

Sent på kvällen den 22 januari i år tränade Nashali Alma, 24, ensam på ett gym i lägenhetskomplexet Inwood i Tampa, Florida. När Xavier Thomas-Jones.25, ville in i gymmet släppte hon in honom.

Men istället för att börja träna själv så går Thomas-Jones till angrepp mot den ensamma kvinna. Nu har Hillsborough County Sheriff’s Office släppt en övervakningsfilm från gymmet, som visar hur Alma med framgång avvärjer angreppet mot den större och kraftigare Thomas-Jones.

På filmen ser man hur hon jagas runt i gymmet. Men när Thomas-Jones får tag i henne ger hon inte upp, utan slår honom med händerna och telefonen och fortsätter motståndet när han lyckats få ned henne på marken. Till sist ger Thomas-Jones upp, och Alma tar sig därefter till sin lägenhet där hon ringer polis.

– Om jag bara fortsätter, om jag fortsätter kämpa, så kommer han sluta, och till sist gjorde han det, berättar Nashali Alma att hon tänkte under överfallet.

Fox 13 News rapporterar att Thomas-Jones, som bodde i närheten, redan nästa dag försökte tränga sig in i en annan kvinnas lägenhet i samma kvarter, men jagades bort av hennes fästman som larmade polis.

Thomas-Jones har gripits av polis, och erkänt att han angrep de båda kvinnorna för att han ville ha sex med dem.

