Här spårar Kanye ur hos Alex Jones: ”Många saker jag älskar med Hitler”

Rapparen Kanye West, som numera går under namnet Ye, har den senaste tiden uppmärksammats för sina grova antisemitiska uttalanden. I veckan gästade han den kontroversielle konspirationsteoretikern Alex Jones på dennes nätverk InfoWars. I intervjun med Jones hyllar han både Hitler och nazister.

– Det finns många saker som jag älskar med Hitler. Många saker, säger Kanye som nu också stängts av från Twitter.

Klädd i en jacka, svarta handskar och en svart, heltäckande skidmask sitter Kanye West i InfoWars-studion med Alex Jones. Framför sig på bordet vilar en bibel.

Han kommenterar klädseln med att säga att han är i kontroll av sin egen bild nu.

– Jag behöver inte visa mitt ansikte. Det är jag. Det är min rättighet, säger han.

Med sig i studion är Nick Fuentes, den antisemitiske politiske kommentatorn som tillsammans med Kanye West besökte USA:s forne president Donald Trump på en uppmärksammad middag i november.

I intervjun med Alex Jones säger Kanye att han är ute på ett gudomligt uppdrag.

– Vi har ett uppdrag just nu att rädda våra familjer från sociala medier, från sionistisk kontroll och ta tillbaka Jesus Kristus till frontlinjen, säger Kanye.

Upprepade gånger i intervjun hävdar han att det är ”sionisterna” som försöker tysta honom och splittra amerikanska familjer. Han hävdar också att pornografi – som han uppger att han varit beroende av och förstörde hans äktenskap – är ett led i den judiska konspirationen.

Hyllar Hitler

Men rapparens antisemitiska konspirationsteorier slutar inte där. När Alex Jones försöker förklara att Kanye inte är att jämföra med Hitler får han inte riktigt medhåll.

– Du är inte Hitler, du är inte en nazist, du förtjänar inte att kallas det och bli demoniserad, säger Jones.

– Jag ser bra saker med Hitler också. Jag älskar alla, och judiska personer ska inte berätta för mig: ”Du kan älska oss, du kan älska vad vi gör med dig med kontrakten och du kan älska hur vi driver på pornografin”, säger Kanye och fortsätter:

– Men den här snubben som grundade motorvägar, grundade mikrofonen som jag använder som musiker – du får inte någonsin säga att den här personen någonsin gjorde något bra. Och jag är klar med det.

– Dessutom föddes Hitler som en kristen, tillägger han något senare.

Kanye gör senare i programmet en sorts märklig sketch där han tar fram en hov som han låtsas vara Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

När både Kanye och Nick Fuentes fortsätter sina utläggningar om judiska konspirationer får de lätt mothugg från Alex Jones.

– Jag tror personligen att de flesta judar är jättebra människor. Jag förstår att det finns en judisk maffia, och de brukar demonisera alla som står för frihet. Men jag beskyller inte judar i allmänhet för det, säger Jones.

”Det finns många saker som jag älskar med Hitler”

Flera gånger i intervjun försöker Alex Jones få Kanye att klargöra sina uttalanden om Hitler och förklara att han egentligen inte gillar honom. Men Kanye står på sig.

– Jag tycker inte att Hitler var en bra snubbe. Jag förstår med Hugo Boss-unformerna; fantastiska. Men bara för att du älskar designen, kan vi typ säga att du gillar uniformerna, men det är ungefär allt, säger Jones.

– Det finns många saker som jag älskar med Hitler. Många saker, säger Kanye medan Nick Fuentes syns nicka, till synes instämmande.

Alex Jones desperately tries to get Kanye West to clarify that he doesn't actually love Hitler … but nope. Ye: "There's a lot of things that I love about Hitler. A lot of things." pic.twitter.com/QI87RNcx8A — Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 1, 2022

– Nazisterna var enligt min åsikt skurkar, säger Jones vid en annan punkt i programmet.

– Men de gjorde bra saker också. Vi måste sluta dissa nazisterna hela tiden, svarar Kanye.

Alex Jones: The Nazis were thugs.

Kanye West: "But they did good things too. We gotta stop dissing the Nazis all the time." pic.twitter.com/hCdZIYoGqr — Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 1, 2022

Får mothugg – stormar ut ur studion

Mötet med Alex Jones är inte den enda uppmärksammade intervjun som Kanye har ställt upp i den senaste tiden.

Tidigare i veckan satte han sig med Nick Fuentes och den forne Breitbart-skribenten Milo Yiannopoulos hos Youtube-journalisten Tim Pool.

Även i det programmet sprider rapparen sina idéer om en judisk konspiration. Bland annat genom att nämna judiska rådgivare till tidigare presidenter.

– Vi kan se att Rahm Emanuel var bredvid Obama och vi kan se Jared Kushner var bredvid Trump, säger Kanye West.

Han får emellertid mothugg från Tim Pool.

– Det finns en handfull personer som du ser är judiska på en viss plats, och sedan associerar du judendom med makten, medan jag ser det som irrelevant.

– Ye, du har mycket mer makt än vad jag har men jag ser inte vad du gör som en fråga om svarta människor.

Rapparen svarar med att prata om hur man i USA får säga ”The Black Vote” (svarta röster) och frågar sig varför det är okej att säga det men inte uttrycka sig i generella termer om judar.

När han sedan får ytterligare mothugg på en av sina antisemitiska konspirationsteorier stormar han ut ur studion.

Kanye West just stormed out of a livestream on @Timcast because Pool refused to go along with West's antisemitic and conspiratorial assertion that Jews control the corporate press.https://t.co/TRD7snV3zk pic.twitter.com/OXHiTGVmaM — Colin Wright (@SwipeWright) November 29, 2022

Avstängd från Twitter

Kontroverserna kring Kanye West slutar inte heller där.

På torsdagen kom nyheten att Kanye West har blivit permanent avstängd från Twitter. Detta på grund av att den nye ägaren Elon Musk menar att han har uppmanat till våld på plattformen.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Musk klargör att avstängningen inte hade att göra med Kanyes sista inlägg på plattformen, vilket var en ”osmickrande” bild på Elon Musk på en yacht.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari. Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight! — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Kanye West suspended on Twitter. His last tweet was Elon Musk getting hosed down. 😮 pic.twitter.com/oVsp8V1S0F — Def Noodles (@defnoodles) December 2, 2022

Exakt vilken tweet – eller om det var flera – det var som orsakade avstängningen framkommer inte riktigt från Musks svar.

Men innan avstängningen hade han bland annat publicerat en davidsstjärna med en svastika inuti.

Han gjorde också en lång utläggning där han försvarade modehuset Balenciaga som just nu befinner sig i blåsväder efter att ha gjort en reklamkampanj som anklagats för att sexualisera och exploatera barn. Bland efter att ha publicerat en bild med ett barn som håller i en nallebjörn med BDSM-kläder.

I sitt försvar av modehuset skrev han att trafficking och exploatering av barn inte startar med Balenciaga.

”Jag står vid Balenciaga och fördömer alla häxjakter”, skrev Kanye i den nu borttagna tweeten enligt Page Six och tillade att han tänker ”cancellera cancelkultur”.

Han gick sedan till ytterligare attack mot pornografin och uppmanade Twitter att ta bort all porr från plattformen.

”Pornografi är produkten av pedofili. När vuxna män kollar på porr ser de någons dotter återuppleva sitt trauma för pengar”, skrev han.

Kanye West har tidigare förlorat sitt avtal med Balenciaga efter sina antisemitiska uttalanden.

Historik av bipolär sjukdom

Rapparen Kanye West lider av bipolär sjukdom, något som han länge har varit öppen med. Han har tidigare uppgett att han slutat medicinera mot sjukdomen eftersom medicinerna förstör hans kreativitet.

I början av intervjun med Alex Jones hörs han bland annat klaga på några utanför bild och ber dem sluta prata.

– Jag är verkligen hyperkänslig mot ljud så om ni vill prata kan ni gå till ett annat rum tack, säger han mitt under en utläggning.

Enligt BP Magazine – ett magasin om bipolär sjukdom – är hyperkänslighet för ljud ett vanligt symtom vid bipolär sjukdom.

