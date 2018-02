Hård kritik när regeringen stressar igenom avtal för afghaner

STOCKHOLM Regeringen försöker stressa igenom sitt lagförslag om att låta fler afghaner få stanna i landet. Remissinstanserna har inte ens fått tre veckor på sig att sätta sig in i, och besvara, regeringens förslag.

”Med anledning av den korta remisstiden har Halmstads kommun inte möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss”, skriver Halmstads kommun i sitt svar.



Under hösten meddelade regeringen att man vill ge uppehållstillstånd till några tusentals migranter extra, främst migranter från Afghanistan, som uppgett att de var under 18 år när de anlände till Sverige. Eftersom trycket på myndigheterna blev så stort, på grund av den stora migrationen i relationen till statens kapacitet kom handläggningstiderna att bli rekordlånga varmed personer som uppgett sig vara under 18 kom att uppnå myndighetsåldern innan deras respektive ärenden behandlades.

Regeringen föreslog därför att det skulle göras undantag för de migranter som kom att drabbas av de långa handläggningstiderna. Förslaget ska ha varit ett ultimatum från Miljöpartiet gentemot sina socialdemokratiska regeringskollegor.

Under presskonferensen vägrade regeringsrepresentanterna svara på vad förslaget skulle kosta.

Remissinstanserna har inte ens fått tre veckor på sig att besvara regeringens förslag

Nu uppger SvD-kolumnisten Merit Wager på sin blogg att remissinstanserna inte ens fått tre veckor på sig att sätta sig in i, eller besvara, det komplicerade lagförslaget.

Bland annat uppger remissinstanser, som Halmstad kommun, att de helt enkelt inte hinner besvara regeringens förslag.

”Med anledning av den korta remisstiden har Halmstads kommun inte möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss”, skriver kommunen till justitiedepartementet.

Till och med JO, Justitieombudsmannen, avstår från att kommentera utkastet till lagrådsremiss.

Wager själv kommenterar förfarandet med att regeringen måste förstå att ”det här gå bara inte”, att man inte kan hafsa fram lagförslag hur som helst.

”Så här stiftar man inte lagar i en demokratisk rättsstat”, skriver hon.