Hårdare tag på svenska spelmarknaden

Under sommaren har elva spelbolag tilldelats varningar och ska betala sanktionsavgifter på miljonbelopp. Samtidigt förbjuds ett ytterligare bolag att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens. Den senaste tiden har regeringen tagit i med hårdhandskarna för att säkerhetsställa en sund och och säker spelmarknad.

Mycket har hänt sedan regeringen omreglerade spelmarknaden för ungefär 3,5 år sedan. Hundratals hemsidor har beviljats med de licenser som krävs för att få vara verksamma i Sverige och vissa har även berövats dem. Samtidigt ökar spelmarknadens omsättning och spel om pengar har mer eller mindre blivit normaliserat.

För att sticka ut i den vida konkurrensen gäller det att leverera bra spel och tilltalande funktionaliteter. Något som har visat sig vara ett framgångsrikt koncept är att erbjuda ett så kallat casino utan konto . Benämningen bör emellertid inte tolkas bokstavligt eftersom dessa spelsidor visst låter användaren skapa ett personligt konto, men eftersom kontot är uppsatt på bara några knapptryck märks det knappt av att man har registrerat sig.

Snabbt och tillförlitligt med e-legitimation

Till skillnad från hur det var förut, då den som ville ansluta sig till en spelsida var tvungen att stärka sin identitet genom att posta ID-handlingar och bevisa sin identitet, kan man på “konto-lösa” spelsidor registrera sig omedelbart med hjälp av sin e-legitimation. Inga mail- eller bostadsadresser behövs anges, utan det räcker att gå in på hemsidan och knappa in sin kod. När man sedan återvänder till samma sida och loggar in på nytt, är ens eventuella saldo kvar.

Eftersom de som använder dessa spelsidor inte heller behöver ange och skicka några känsliga uppgifter, klassas säkerheten som högre än hos andra aktörer. Ofta erbjuder även dessa spelsidor möjligheten att sköta ens transaktioner via tredjepartstjänster som PayPal och Trustly, för den som inte heller vill dela med sig av sina bankuppgifter.

Spelbolagen måste förhålla sig till svenska regelverket

För att ett spelbolag ska vara aktivt på den svenska spelmarknaden måste det tilldelas korrekta licenser från Spelinspektionen – myndigheten som ansvarar för att spel i Sverige utförs tryggt och tillförlitligt. I samband med licensen kommer även en uppsättning regler och villkor som styr allt från hur spelbolaget får marknadsföra sig till hur de hanterar sina kunders användaruppgifter.

Trots att den svenska licensen i viss mån kan tyckas vara omständig och avskräckande för spelbolagen, inte minst sett till att bara en ansökan kostar hundratusentals kronor, tillkommer ständigt nya aktörer. Under fjolåret såg den svenska spelmarknaden en ökad omsättning på nästan 1,4 miljarder kronor.

Regeringen höjer säkerheten ytterligare

Under 2022 förväntas regeringens intjäning öka ytterligare, åtminstone om de straffavgifter som Högsta förvaltningsdomstolen har delat ut under sommaren inkluderas i kalkylen. I juli utdelades sanktionsavgifter till elva stycken spelbolag med en totalsumma på 67,3 miljoner kronor. Detta för att de antingen låtit spelare under 18 år vara aktiva, delat ut otillåtna bonusar eller sysslat med otillåtna lotterier.

I juni förbjöd dessutom Spelinspektionen ett bolag att tillhandahålla spel i Sverige, då det har saknat nödvändiga licenser. Även om det är lagligt för svenska spelare att söka sig till aktörer utan svensk licens får inte spelbolagen aktivt rikta sig mot dem. Dels eftersom de inte betalar svensk spelskatt, dels eftersom det inte finns några garantier att de lever upp till statens säkerhetskrav. Åtgärderna från regeringens sida är en tydlig markering – nu stramas spelmarknaden åt ytterligare.

Hela denna artikel är en annons