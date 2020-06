Hat mot polisen på Malmös Black lives matter-demonstration: ”Blue lives don’t matter”

MALMÖ Under torsdagskvällen samlades tusentals personer på Ribersborg utanför Malmö för att demonstrera trots förbudet mot samling över 50 personer. När polisen avblåste demonstrationen gick folkmassan in mot centrum. Demonstranterna höll i skyltar med polisfientliga budskap och samma budskap som den kvinnliga knäböjande polisen höll upp på en skylt i Stockholm – ”White silence is violence”.

Demonstrationen i Malmö var på förhand utannoserad som en antirasistisk demonstration och med ”Black lives matter”-tema.

Men flera av skyltarna bland demonstranterna i Malmö hade istället hatiska budskap riktade mot den svenska polisen. ”Blue lives don’t matter” stod det på en skylt (ungefär ”Polisliv är inte värt något”).

Blue lives matter Blue lives matter är en rörelse i USA som startades av poliser i New York som uppfattade nyhetsbevakning som särskilt negativ och vinklad om poliser. Blue lives matter har som syfte att lyfta upp och stötta poliser och deras betydelse för samhället. Blue lives matter-rörelsen driver bland annat frågan om att brott mot poliser i tjänst ska räknas som hatbrott.

På andra skyltar var budskapen att den svenska diskrimineringslagen inte gäller för poliser, att svarta transpersoners liv har betydelse samt en jämförelse mellan corona och polisvåld – ”båda drabbar ojämlikt” enligt skylten. Budskapet om ACAB – All cops are bastards (ungefär: alla poliser är svin), var också något som syntes i folkmängden.

Ett annat budskap som syntes på en skylt var ”White silence is violence” (Vit tystnad är våld). Samma budskap som var på skylten en kvinnlig polis höll upp när hon ställde sig på knä inför en folkmassa efter onsdagens demonstration i Stockholm.

Polisen blåste av demonstrationen i samband med att den skulle inledas vid klockan 18.00. Då var omkring 2 000 personer, enligt Aftonbladet, på plats i stället för de 50 som arrangörerna fått tillstånd till. 50 personer är det maxantal för sammankomster som Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om på grund av coronaviruset.

Polisens dialogpoliser försökte få folk att gå hem – men lyckades inte.

I stället vandrade församlingen in till centrala Malmö, bland annat förbi Möllevångstorget. Demonstrationståget stoppades inte förrän man kom fram till polishuset i Malmö. Enligt Aftonbladet gick allting lugnt till.

