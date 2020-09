HD-domaren Ginsburg avliden – väntas påverka amerikanska presidentvalet

USA 87-åriga Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s Högsta Domstol och en ikon bland amerikanska vänsterliberaler, avled på fredagen, rapporterar Fox News. Det ger ytterligare spänning till en redan laddad presidentvalskampanj då president Donald Trump väntas snabbnominera en ersättare och försöka få denne godkänd redan i vinter av senaten.

Ruth Bader Ginsburg utsågs till domare i USA:s Högsta Domstol 1993, efter att hon nominerats av dåvarande presidenten Bill Clinton. Genom åren har hon varit den främsta företrädaren för den falang av Högsta Domstolen som ser på USA:s konstitution som ett levande dokument, som ska förändras och anpassas efter sin samtid.

Den motsatta falangen i Högsta Domstolen, som ser konstutitionen som ett beständigt dokument, hade under många år Antonin Scalia som sin främste förespråkare. Bader Ginsburg och Scalia var oense om hur konstitutionen skulle tolkas men privat var de två goda vänner ända tills Scalia avled 2016.

Hon blev genom åren en kultfigur för den amerikanska vänstern genom sin tuffa retorik gentemot bland annat Donald Trump. Bader Ginsburg, som tidigare överlevt cancer, drabbades för något år sedan av bukspottkörtelcancer som spreds och till slut ledde till hennes död.

Bader Ginsburgs död gör att det redan kraftigt upphausade presidentvalet får ytterligare en dimension.

I Högsta Domstolen blir nu en plats ledig. Donald Trump, som sedan tidigare har meddelat att han har listor klara på kandidater, förväntas att snabbnominera en kandidat och försöka få denne godkänd i den av republikanerna kontrollerade senaten.

På fredagskvällen meddelade Mitch McConnell, den republikanske ledaren i senaten, att man kommer att hålla en omröstning om Trump presenterar en kandidat.

The Senate and the nation mourn the passing of Justice Ruth Bader Ginsburg and the conclusion of her extraordinary American life.

My full statement: pic.twitter.com/NOwYLhDxIk

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 19, 2020