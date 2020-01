Heberlein: ELLE-galan premierar ett förtryckande synsätt på kvinnan

När modetidningen Elle väljer att låta en kvinna som skyler sin kropp och sitt hår vinna kategorin ”Årets look” väljer man att premiera ett moralistiskt och direkt förtryckande synsätt på mode. Det är bedrövligt, skriver Ann Heberlein.

I förra veckan gick den årliga ELLE-galan av stapeln, och influencern Imane Asry utsågs till vinnare i kategorin ”årets look” efter att ha nominerats av Elle och sedan vunnit omröstningen. Bland tidigare års vinnare kan nämnas Marie Serneholt och Bianca Ingrosso. Förra årets vinnare, artisten Linnea Henriksson, beskrev i segerintervjun sin look som att ”aldrig klä ner mig, aldrig förminska mig, utan att lyfta fram de former jag har och att min look ska hjälpa mig med det jag vill åstadkomma, sätta mig i rätt humör”.

Det är en sympatisk inställning till mode som jag kan bejaka.

Jag är mer frågande, för att inte säga direkt tveksam, till årets look. Årets svenska kvinnliga look är nämligen, enligt modebibeln Elle, ”modest fashion”. Imane Asry, innehavare av titeln årets look 2020 förklarar i segerintervjun vad det innebär: ”Modest fashion är ett begrepp för mode som innefattar mindre åtsittande plagg, mycket vanligt bland muslimska kvinnor (även män) som önskar klä sig på ett sätt som uppfyller deras andliga och stilistiska krav på grund av religiös tro eller personliga preferenser”.

Imane Asry är klädd i en enfärgad, ljus huvudduk på bilden i Elle. Inte ett hårstrå är synligt. Hennes kropp är draperad i lösa tygsjok, allt i samma ljusa färg som huvudduken som ramar in hennes oklanderligt sminkade ansikte. Ögonbrynen är välplockade, ögonen markerade, munnen målad i en diskret brunrosa färg.

Den enda hud som syns är Imanes ansikte och välvårdade händer med långa, manikerade naglar. Så ser alltså en ärbar kvinna ut. Det är ju det ”modest fashion” handlar om: Ett mode för kvinnor som inte provocerar, som inte tar plats, som inte anspelar på sexualitet, som underkastar sig en uråldrig, patriarkal syn på kvinnan, hennes kropp och hennes sexualitet.

Modest fashion handlar inte om estetik och stil. Modest fashion handlar om moral. I år har alltså ELLE-galan valt att premiera ett sätt att betrakta kvinnan som är direkt förtryckande. Kontrasten till tidigare års vinnare är total – när tidigare pristagare av titeln ”årets look” använt kläder, smycken, skor och make-up för att lyfta fram sin personlighet och för att synas använder årets pristagare mode för att tona ned sig själv.

Imane Asry är utan tvekan en mycket vacker kvinna. Hon är smakfullt klädd och vackert sminkad. Men varför väljer Elle att lyfta fram ett moralistiskt synsätt på kläder, mode och smink? Vad är syftet? I begreppet ”årets look” finns utan tvekan ett normativt anslag.

Elle är att betrakta som något av en helig skrift för modeintresserade i hela världen. Jag minns hur jag lusläste Elle som tonåring i ett litet skånskt samhälle, sydde mina egna kläder efter förebilder i det blanka magasinet och stod i timmar framför spegeln med eyeliner och läppstift och kopierade den look jag mötte på bilderna i Elle. Vad Elle anser betyder alltså något.

Vad är det då för budskap Elle vill sända genom att låta ”modest fashion” vinna Årets look 2020? Tja, att kvinnor ska skyla sin kropp, ta ansvar för mannens sexualitet genom att inte fresta honom, vara blygsam och sedesam. Ta inte plats, syns inte för mycket, provocera inte. Jag tycker att det är ett bedrövligt budskap att sända till kvinnor.