Heberlein: Nytt haveri av SVT när kriminell manlig livsstil hyllas i Sommarlovsmorgon

Det senaste haveriet från det skattefinansierade SVT-huset på Gärdet i Stockholm är när man släpper fram artisten Suzi P att inför barn i förskoleåldern sjunga glorifierande om en kriminell pojkvän i låten ”Shuno”. Det hela har föga förvånande fått stenhård kritik. Föranleder det eftertanke, någon ursäkt från SVT? Naturligtvis inte. Projektledaren för programmet har försvarat tilltaget med att textrader om att ”han sniffar kokain” är utbytta mot ”lever dubbelliv” och att man vill ”spegla flera musikstilar”. Man skulle gärna säga att man blir förvånad. Men det är bara SVT being SVT, skriver Ann Heberlein.

Hypermaskulinitet. Smaka på det ordet. Hypermaskulinitet är ett sociologiskt begrepp som beskriver ”pojkar som på ett utstuderat sätt ägnar sig åt ett överkompenserande manligt beteende”. Hypermaskulinitet uppträder hos pojkar som växer upp utan närvarande fäder och goda manliga förebilder.

I brist på konkreta, närvarande män hämtar de sina idéer om manlighet från actionrullar, maffiafilmer och superhjältar. Deras ide om manlighet är, minst sagt, märklig – och en pojke med sådana ideal och föreställningar är lätt att rekrytera som springpojke år kriminella organisationerna. Männen som styr där, som är involverade i gängkriminalitet, blir hjältar, någon att se upp till och lyda.

Den som vill ha en illustration till begreppet kan titta på den här lilla snutten från SVT:s sommarsatsning för barn, Sommarlov. Artisten Suzi P, en tonårstjej, framträder inför ett hav av barn i förskoleåldern med låten ”Shunon”.

Shuno är enligt uppgift förortsslang för ”kille” och sextonåriga Suzis text handlar om en snubbe som ”skiter i om han får sitta inne”, som är ”livets anarkist” och som kan få henne att ”göra grejer”. Det handlar alltså om en kriminell typ som lever det ”goda livet” med en ”stash” som är ”skattefri” och som inte är rädd för ”aina” (polisen).

Reaktionerna har varit upprörda, kan man säga. Medelklassföräldrarna som tagit sina lintottar till tv-inspelningen i Beijers park i Malmö var inte beredda på att deras femåringar skulle serveras drogromantik och en hyllning till den kriminella livsstilen. SVT tycks inte förstå kritiken alls.

Barnprogrammets projektledare Anna-Maria Nildén ställer sig frågande till reaktionerna och menar att de vill ”spegla flera musikstilar”. Hon tycks inte ha reflekterat över textens innehåll i någon större utsträckning. I Suzi P:s originalversion sjunger hon ”han sniffar kokain”. Den textraden är utbytt mot ”han lever dubbelliv” i den version som Suzi framför i Sommarlov.

Därmed låter sig projektledare Nildén nöjas.

Det är bara det att problemet inte framförallt handlar om droger. Det verkliga problemet med texten till ”Shunon” är att den glorifierar just den hypermaskulinitet som forskning vet leder till asocialt beteende och kriminalitet – samt uppmuntrar en destruktiv idé om kvinnlighet.

Om Suzi P lever i den verklighet hon sjunger om kommer hon med största sannolikhet att råka illa ut. Kvinnor som älskar kriminella och våldsamma män blir förr eller senare själv utsatta för det våld som de till en början tyckte var ”spännande”. Suzi P borde få hjälp med att göra upp med sina destruktiva föreställningar om kärlek och manlighet – och om hon verkligen hänger ihop med en kriminell kokainmissbrukare borde socialtjänsten kopplas in omedelbart.

Istället hyllas den späda sextonåringen som en kommande stjärna i skattefinansierade public service och tillåt sprida sin destruktivitet till hundratusentals barn som sitter parkerade framför teven i arla morgonstund så att föräldrarna kan fortsätta sova. You can´t make this shit up.

Lyssna även på Ann Heberleins och hennes makes Erik van der Heegs senaste poddavsnitt där de bland annat pratar om ASAP Rocky-rättegången.