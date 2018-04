Hot mot poliser minskar i Järva – Fler fängelsestraff uppges som anledning

JÄRVA Våld och hot mot poliser i tjänst är ett omfattande problem i förorter i Järvaområdet. Under de senaste fyra åren har däremot problemet minskat tack vare att fler kriminella nyckelpersoner fängslas och att polisen har ett mer koordinerat arbete.

Under de senaste fyra åren har anmälningarna om våld mot poliser i Järva i nordvästra Stockholm minskat avsevärt. Att polisen i området lagt ett större fokus på att fängsla nyckelpersoner ses som en viktig faktor, uppger P4 Stockholm.

– Tidigare år har vi haft systematiska och planerade angrepp mot vår polispersonal där man ofta lockat in oss i trängda lägen för att kasta sten eller utsätta oss på andra sätt. Men områden som vi tidigare åkte två polisbilar på, fotpatrullerar vi i dag, säger han, till P4 Stockholm.

Under de senaste fyra åren har anmälningar minskat med hela 60 procent. Hot och våld mot poliser har varit ett väldigt stort problem i flera förorter i Järvaområdet. Under 2014 gjordes det 40 anmälningar om våld och hot mot polis, under 2017 skedde endast 16 anmälningar.

Debattören och före detta polisen Mustafa Panshiri skriver på Twitter att kriminologerna på Polishögskolan brukade säga till studerande att ”Fängelse och hårda straff fungerar sällan”. Panshiri citerar sedan Aftonbladet som skriver att de minskade anmälningarna beror just på att polisen sätter fler i fängelse.