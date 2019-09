”I Israel är Margot Wallström ökänd”

STOCKHOLM Omdömena om avgående utrikesminister Margot Wallström är splittrade. Flera politiker, ledarskribenter och politiska reportrar uttrycker sympatier och positiva omdömen om Wallströms politiska gärning. Men det finns också stenhård kritik. – Margot Wallström har helt saboterat Sveriges relationer till Israel, säger Maria Halkiewicz, Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Margot Wallström hamnade under sin tid som utrikesminister i flera kontroverser. Hon blev under sin tid som utrikesminister förklarad persona non grata, ej önskvärd, i Israel. Det var i samband med att hon anklagade Israel för ”utomrättsliga avrättningar” av palestinier. Då placerades hon också på 2016 års topp-tio-lista över antisemitiska incidenter hos Simon Wiesenthalcentret.

Hon gjorde sig även känd som en anhängare av att skriva under ett kärnvapenförbudsavtal, som skulle ha förhindrat militära samarbeten med NATO. Efter flera års konflikter inom regeringen fick Wallström till slut vika ner och Sverige har inte skrivit under.

En av dem som uttrycker sig positivt om Wallström är skribenten på Aftonbladets ledarredaktion Daniel Swedin. Han tar fasta på Wallströms påståenden om ”utomrättsliga avrättningar”.

”Här hemma i Sverige har politiska motståndare haft mycket svårt att tolerera att Wallström efterlyst en utredning av Israels utomrättsliga avrättningar”, skriver Swedin i en krönika med titeln ”Margot Wallström är en feministisk hjälte”.

Några bevis för att Israel genomfört ”utomrättsliga avrättningar” har inte framkommit.

Aftonbladets Lena Mellin skriver att Wallström har ”regeringens mest imponerande meritlista”, Hudiksvalls Tidnings ledarskribent (C) Patrik Oksanen skriver på Twitter att även om han har haft kritik mot Wallström, så är hon ”värd respekt” för sitt engagemang och tackar henne för fem års slit i världen.

Maria Halkiewicz, förbundsordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israels Stockholmssektion och arbetsutskottsordförande i riksorganisationen är desto tuffare i sitt omdöme om Wallström.

– Hon har saboterat relationerna med Israel helt. Jag har svårt att förstå att hon säger att man har goda relationer. Vi vet ju att hon inte får åka in i Israel och det är av en anledning, säger Halkiewicz.

Halkiewicz pekar på Margot Wallströms uttalande om ”utomrättsliga avrättningar” som något som utmärker Wallström, men inte på något sätt var en enskild händelse i en längre gärning. Maria Halkiewicz nämner också hur Utrikesdepartementets kampanj för att ta plats i FN:s säkerhetsråd..

– Margot Wallström allierade sig med de värsta diktaturerna för att få röster till platsen i Säkerhetsrådet.

Som utrikesminister var Margot Wallström högste chef för Utrikesdepartementet som ansvarar för biståndsmyndigheten SIDA. Nyligen har en korruptionsskandal kring UNRWA, som slussar pengar till Palestina, briserat. Maria Halkiewiecz är mycket kritisk till på det sätt hon anser att bistånd getts ut under Wallström.

– Det är inte fel att ge stöd till det palestinska folket. Det är inte det jag säger. Men det gör man inte genom att pumpa in pengar utan koll till några få personer. Man måste ha kontroll på var pengarna går. Det värsta är att det här har pågått under så lång tid.

Vad har Margot Wallström haft för rykte i Israel generellt?

– Man känner till henne. I Israel är Margot Wallström ökänd. Hennes agerande har inte förbättrat svenska företags möjligheter att skapa kontakter med israeliska företag utan försvårat de relationerna.

Vad betyder det att hon lämnar?

– Så länge vi inte vet som tar över så finns inget att glädjas över. Blir det Annika Söder eller samma gäng är det katastrof. Vi hoppas faktiskt på Göran Persson för han är den som har varit mest Israelvänlig hos Socialdemokraterna.

Partierna om Wallström På sociala medier skriver de olika partierna om att Margot Wallström lämnar. De flesta är positiva. "Vi har ofta gjort olika politiska bedömningar av internationella frågor, men jag har också lärt känna Margot Wallström som en sympatisk och djupt engagerad politiker som vill värna Sveriges ställning i världen" skriver Ulf Kristersson (M) "Vi har tyckt olika ibland, men jag hyser stor respekt för hennes engagemang för jämställdhet, fred- och konfliktlösning och miljö. Tack Margot Wallström för alla år i demokratins tjänst", skriver Annie Lööf (C). "Tråkigt att höra att Margot Wallstrom lämnar regeringen. Hon har varit en av de mer progressiva ministrarna, inte minst vad gäller erkännandet av Palestina, i arbetet för kvinnors rättigheter och i debatten om att Sverige skulle underteckna FN:s konvention mot kärnvapen. Tack, meddelar Jonas Sjöstedt (V). "Margot Wallströms långa politiska karriär kännetecknas av ett gediget engagemang för Sverige, EU och globalt samarbete. Även om vi inte landat lika i alla politiska ställningstaganden, har hon varit en röst för ökad jämställdhet, solidaritet och demokratiutveckling. Jag önskar Margot all lycka med framtida utmaningar och mer tid för sina nära och kära", skriver Nyamko Sabuni (V) i en kommentar till DN. "Hon har satt ett stort avtryck inte minst genom begreppet feministisk utrikespolitik som flera länder tagit till sig. Kommer sakna henne som kollega, men önskar all lycka framåt", skriver Isabella Lövin (MP). "Har respekt för Margot Wallström och hennes engagemang för mänskliga rättigheter. Samtidigt har hon varit den enda av EU-ländernas 28 utrikesministrar som inte är välkommen i Mellanösterns enda demokrati – lämnar efter sig de sämsta relationerna hittills mellan Sverige och Israel. Ett stort misslyckande, skriver Lars Adaktusson (KD). "Margot Wallström avgår så vi kommer troligtvis att få reda på efterträdaren på tisdag. Jag håller sällan med Margot, men har stor respekt för hennes driv & goda ton gentemot politiska motståndare. Hoppas efterträdaren bedriver en bättre politik, men behåller den goda tonen", skriver Markus Wiechel (SD).