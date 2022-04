I snitt en skjutning om dagen under årets inledning

Från årets början fram till mars månads slut har det skett i snitt en skjutning om dagen i Sverige, rapporterar TT.

Sammanlagt 89 bekräftade skjutningar har registrerats i polisens preliminära statistik under det första kvartalet 2022, vilket kan jämföras med 56 skjutningar under samma period förra året. Men det är inte rekord, då hela 92 skjutningar registrerades under första kvartalet 2020.

Läs även: Tre gånger fler dödsskjutningar hittills i år

Under mars månad skedde 37 skjutningar, som är det högsta antalet registrerade skjutningar under mars månad sedan polisen började föra statistik över antalet skjutningar 2017. Flest skjutningar har registrerats i polisregion Syd, följt av polisregion Stockholm och polisregion Öst.

Skjutningarna har dessutom varit ovanligt dödliga i år, med 17 dödsskjutningar under årets första tre månader jämfört med 5 dödsskjutningar mellan januari och mars 2021.

Den sista dödskjutningen i mars månad skedde på ett gym i centrala Stockholm den 28 mars, då en 55-årig man sköts till döds med flera skott, enligt uppgifter då han försökt ingripa mot pistolskytten som ska ha varit ute efter en annan person.

Läs även: Uppgift: Försökte ingripa mot pistolman – sköts i huvudet