Ingen Alliansregering – men Kristersson fortsätter nobba Åkesson: ”Inga förutsättningar”

Det blir ingen regering med alla fyra Allianspartier – det meddelade Ulf Kristersson på en pressträff i Riksdagen på tisdagen. Han fortsätter däremot att undersöka möjligheterna att bilda regering. Under pressträffen framkom att han träffat Miljöpartiets båda språkrör men säger nej till Jimmie Åkesson.

Förra veckan fick Ulf Kristersson två veckor på sig av talman Andreas Norlén för att bilda regering – sondera förutsättningarna kallades det. Efter en vecka skulle han avrapportera till Norlén och idag meddelade Kristersson att hans förstaalternativ – en regering med alla fyra Allianspartier – inte har några förutsättningar att få tillräckligt stöd.

Under pressträffen berättade Kristersson att både han och Annie Lööf träffat Stefan Löfven men att det inte lett till några framsteg. Nu går Kristersson vidare med att försöka bilda regering i andra former. Vilka de formerna är vägrade han gå in på under pressträffen, där han tog ett fåtal frågor innan han gick vidare.

Om hur Centern och Liberalerna ställer sig till hans fortsatta arbete med att försöka bilda en regering:

– De vet vad jag kommer att göra, sade Kristersson. Han förklarade att man inom Alliansen pratat igenom det fortsatta upplägget.

Ulf Kristersson fick frågan om han kommer föra några samtal med Jimmie Åkesson.

– Jag för samtal med alliansen, svarade han.

Vilka partiledare tänker du tala med?

– Det tänker jag återkomma till, sade Ulf Kristersson som berättade att han träffat Miljöpartiets båda språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Där handlade samtalet inte så mycket om regeringsbildning.

– Jag har haft samtal med språkrören. Egentligen bara för att påpeka att det behövs långsiktiga lösningar för att nå miljömålen.

Frågan om att samtala med Sverigedemokraterna återkom mot slutet av pressträffen då Expressens Niklas Svensson frågade om det kan bli aktuellt med samtal med Jonas Sjöstedt eller Jimmie Åkesson.

– Jag ser inga förutsättningar för detta, svarade Ulf Kristersson.

