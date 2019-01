Ingerö: S är de riktiga vinnarna på centersveket

Med löften om en lång rad utredningar har Socialdemokraterna fintat Centerpartiet till att stödja en ny Löfven-regering. Ungefär så sammanfattar Johan Ingerö, policyansvarig i Ebba Busch Thors stab, gårdagens besked från centerledaren Annie Lööf.

Nedan text publicerades ursprungligen på Facebook. Nyheter Idag har fått tillåtelse att återpublicera texten i sin helhet.

Efter att ha tittat lite närmare på överenskommelsen mellan C/L och vänstern så är det ännu mer uppenbart att de två före detta allianspartierna har blivit blåsta.

Till att börja med så jublar alla i C över allt som vunnits, medan S-folk klagar över hur mycket de tvingats ge bort. Så funkar det alltid. Vinnaren har råd att bete sig snyggt medan förloraren måste rädda ansiktet. Så redan där finns en väldigt stark indikation.

Men vad värre är: de påstådda centersegrarna är bara en lång rad utredningar. Ungefär trettio får jag det till, och det är ju en lämplig siffra för den som förstår den bibliska parallellen. Men viktigast här är att reformerna ska fattas i framtiden någon gång, typ. Några exempel:

De där förenklingarna för mikroföretagare ska utredas 2020.

Det nya RUT-avdraget ska utredas, dock med början ”redan” under 2019. Samma med 3:12-reglerna.

Centerns landsbygdspaket? Ett halvdussin utredningar bara där.

En del saker har dessutom utretts förr. Dit hör gårdsförsäljning av alkoholdrycker och bortre parentes i a-kassan. Tyckte C att det var så kul att de vill göra det igen?

En utredning tar tid. Först ska den göras. Sen ska remissinstanserna yttra sig. Sen ska regeringskansliet lägga sin hand vid allt och till slut kommer (eventuellt) ett färdigt förslag. ”Ärendet bereds i Regeringskansliet” är ett lika stående som blocköverskridande skämt. Ibland betyder det exakt vad det låter som. Ibland betyder det ”det blir färdigt i den mån vi vill att det ska bli färdigt”.

Regeringsmakten betyder dessutom att man har finansdepartementets alla resurser. Utöver att man har utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, EU-politiken, kontrollerar utredningsväsendet, utnämningsmakten, osv osv. Bara en galning lägger allt detta i händerna på sin motståndare.

Men tillbaka till utredningarna. Om S inte vill att det ska bli färdigt, vad gör C då? De kommer inte att kunna bevisa det förrän kanske 2021. Ska de orsaka ett nyval ett år före nästa val? Samarbeta med SD? Såklart inte. De har ju redan visat att ingen fråga är viktigare för dem än att SD inte får avgöra en votering. Och de har visat att de inte vågar sänka S. Det är lite grann som kalla kriget-principen MAD. Den fungerar bara så länge båda parter tror att den andra faktiskt är beredd att trycka på knappen.

Jag har nu frågat flera i C vad de gör om S fintar dem i utredningsrundorna. Ingen har kunnat ge ett bra svar. ”Då går vi bara”, sa en. Alltså: de kommer inte ens då att avsätta Löfven. Hur klantig han än är, hur lite han än bryr sig om löftena till C. För vid det laget är han mer fokuserad på att vinna tillbaka det växande V, och kan strunta i det krympande C.

C har skrupler, bryr sig väldigt mycket om sin image. S har inte de problemen. De bara kör. C har därmed tvingats överta V:s gamla roll som den som inte KAN avsätta S. De fick sina trettio silverutredningar och sitt rena samvete. S fick regeringsmakten och Alliansens död.

Ett barn kan se vem som vann igår.