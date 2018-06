Internationell forskningsstudie: Större förtroende för Nyheter Idag än kvällstidningarna

SVERIGE Nyheter Idag åtnjuter större förtroende hos allmänheten än kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen. Det visar en studie som Reuters Institute for the Study of Journalism låtit genomföra vid Oxford University. Vidare visar studien att Nyheter Idag når ut till 10 procent av svenska befolkningen.

Mediemarknaden förändras och inte minst utmanar sociala medier som Facebook och Twitter de traditionella medierna. Men nu visar färska siffror från en internationell forskningsstudie att kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet möter seriös konkurrens även från alternativa medier som Nyheter Idag.

Studien är utförd av Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxford University och är sponsrad av bland annat Google och BBC News.

I en förtroendemätning över varumärken, på engelska ”Brand trust”, listas de stora medieaktörerna i Sverige samt fem svenskspråkiga alternativa medier. Mätningen visar att Nyheter Idag åtnjuter ett större förtroende hos allmänheten än kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen. Högst förtroende har Sveriges Radio hos allmänheten och sämst har den lilla presstödsfinansierade tidningen Nya Tider.

Medieforskare: Alternativmedier konkurrerar på allvar

Från svensk sida har medieforskaren Kristoffer Holt vid Linnéuniversitetet hjälpt till i förarbetet till studien. Nyheter Idag har talat med Holt som säger att resultatet visar att den svenska mediala scenen är i förändring. Exempelvis visar studien att Nyheter Idag når tio procent av de svenska mediekonsumenterna.

– För det första visar denna studie på att de svenska alternativmedierna når ut till en icke försumbar del av den svenska befolkningen. Detta är viktigt att få klarlagt i en debatt som är väldigt polariserad och där det ofta saknas fakta på bordet, säger Holt till Nyheter Idag.

I klartext betyder det att svenska alternativa medier utmanar de etablerade medierna på allvar.

– Nu ingår visserligen endast några stycken i den här studien och det behövs ytterligare forskning kring alternativmediernas utbredning och räckvidd, men det är den första studien jag har sett som faktiskt visar på hur många som regelbundet tar del av innehåll från de här sajterna och det är tillräckligt många för att de måste betraktas som riktiga konkurrenter om läsarnas uppmärksamhet på den svenska marknaden.

Alternativmedias läsare lutar mer åt höger

De alternativa medier som studien har undersökt är Nyheter Idag, Ledarsidorna.se, Fria Tider, Nya Tider och Samhällsnytt. Det alternativmediet som har högst förtroende hos allmänheten i Sverige är Ledarsidorna som drivs av Johan Westerholm.

Samtliga alternativa medier som studerats i Sverige ligger till höger om mitten i svensk politik. Detta skulle kunna vara en konsekvens av att de etablerade medierna generellt uppfattas ligga mer åt vänster politiskt, menar Kristoffer Holt.

– För det andra visar studien att alternativmediernas läsare i Sverige ligger ganska långt till höger om övriga mediers läsare på en höger/vänster-skala och samtidigt uppvisar en högre grad av misstro mot den gängse nyhetsrapporteringen. Rapportförfattarna menar att detta illustrerar att alternativa medier har blivit en plattform för perspektiv som tidigare kan ha varit underrepresenterade inom medierapporteringen, en hypotes som verkligen bör prövas ordentligt i jämförande studier med, till exempel Danmark, Norge och Finland

Bara för dig som är PLUS-medlem: Hela listan: Så rankas alternativa mediers förtroende jämfört med de etablerade medierna Hur högt förtroende har medierna hos sina egna läsare jämfört med allmänhetens förtroende?

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.