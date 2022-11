Iphone-arbetare slåss mot kinesisk polis: ”Ge oss betalt”

Hundratals arbetare på Foxconns Iphone-fabrik i Zhengzhou i Kina har deltagit i våldsamma demonstrationer mot ledningen, rapporterar Reuters. I scener ovanliga för det kommunistiska Kina ses arbetare slå sönder övervakningskameror och fönster på filmer som sprids på sociala medier.

En film som filmats på natten uppges visa sammandrabbningar mellan arbetare och kinesisk polis, där arbetarna besvarar polisens tårgas med att spruta med brandsläckare.

More riots broken out at Foxconn factory in communist #china's Zhengzhou. Violence clashes escalated by both CCP & chinese rioters, tear gas grenades were fired as chinese rioters returned hostiles w/ fire distinguisher. pic.twitter.com/5OU7dXAiiE — Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop) November 23, 2022

Demonstrationerna, som började tidigt på onsdagen, ska ha utlösts av att ledningen planerade att försena arbetarnas bonus-utbetalningar.

På filmer som sprids skanderar demonstranter ”ge oss betalt!”, medan de är omgivna av personer i skyddsutrustning, av vilka en del bär batong, skriver Reuters. På andra filmer ser man personerna i skyddsutrustning drabba samman med arbetarna.

This is happening in #China Which is why I have been against vaccine mandates since the beginning. #Foxconn employees protested on 23rd outside the factory and clashed with the authorities. #chinalockdown pic.twitter.com/JsHK3U62za — William Smith 🇬🇧 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@IamWilliamSmith) November 23, 2022

#Foxconn's #ICantBreathe in communist #china's Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg — Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop) November 23, 2022

Ett annat klagomål från arbetarna har varit att de tvingas dela utrymme med kollegor som testat positivt för Covid-19.

I ett uttalande förnekar Foxconn att företaget är skyldiga arbetarna bonus, eller att de tvingats dela utrymme med covid-smittade personer.

”När det gäller våldet kommer företaget fortsätta kommunicera med anställda och regeringen för att förhindra liknande incidenter i framtiden”, tillägger Foxconn.

Läs även: Kinas ledare till armén: Förbered er för strid