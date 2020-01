Iran sköt raketer mot amerikanska styrkor i Irak

IRAK Missiler sköts på flera håll i Irak vid midnatt natten mot onsdag mot amerikanska militärbaser. Enligt ABC News har 17 raketer skjutits mot en irakisk militärbas där amerikanska styrkor befunnit sig. Det är oklart om någon dödats.

Enligt iransk statlig tv har tiotals raketer skjutits mot den irakiska militärbasen Ain Asad.

Enligt Fars, en iransk nyhetsbyrå associerad med regimen, är det det iranska revolutionära gardet som genomfört attacken. Uppgiften är obekräftad.

En källa uppger till Fox News att det är en attack på amerikanska styrkor i Irak och att det antingen handlar om kryssningsraketer eller kortdistansraketer.

Något som enligt lokala källor i Irak till Fox News skulle innebära en rejäl upptrappning av konflikten.

Fox News’ @TreyYingst shares an update from the ground in Baghdad pic.twitter.com/odhP2vFtiz

— The Daily Wire (@realDailyWire) January 8, 2020