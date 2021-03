IS-medlemmen Rasha Homada tog sitt barn till Syrien – döms till tre års fängelse

LUND Svensksyriska Rasha Homada reste ner till Syrien 2014 och gick med i den islamiska terrororganisationen IS. Eftersom att Homada reste innan terrorresor kriminaliserades slipper hon åtal för det brottet – istället straffas hon för att olovligt ha tagit med sig sin son. Straffet blir 3 års fängelse – i praktiken 2 år med den svenska tvåtredjedelsfrigivningen.

31-åriga Rasha Homada sålde 2014 det hon ägde och reste med sin tvåårige son ner till Syrien och gifte sig med en IS-terrorist. Under tiden i det IS-kontrollerade området gjorde Homada flera inlägg på Facebook om sin tid i ”kalifatet”, bland annat en bild på ett automatvapen som hon kallar ”My new best friend”. I december kom hon tillbaka till Sverige och har därefter blivit föremål för brottsutredningar.

Under rättegången försökte Rasha Homada förklara sin resa som en tillfällig ”livskris”, en semesterresa som gick snett och att hon hölls i Syrien mot sin vilja. Men tingsrätten avfärdar hennes förklaring och går helt på åklagarens linje om att Homada var fullt medveten om vad IS var för slags terrororganisation. Under rättegången vittnade bland annat forskaren Magnus Ranstorp om att det vid tidpunkten för Homadas resa var väl känt via svenska medier och sociala medier vilka övergrepp som IS utförde.

I polisförhör från 2014 uppger ett vittne att Homada innan hon anslöt sig till IS hade besökt moskéer i Skåne och lyssnat på radikala salafistiska imamers budskap.

Hon döms nu till tre års fängelse av Lunds tingsrätt för grov egenmäktighet med barn. Med den svenska tvåtredjedelsfrigivningen innebär det att Homada släpps ur fängelse efter två år.

Homada utreds även i en separat förundersökning som misstänkt för krigsförbrytelser nere i Syrien. Däremot kan hon inte dömas för att ha rest och anslutit sig till IS – det blev olagligt först 2016.