PARIS Polisen har identifierat den misstänkte terroristen som högg ihjäl en man i centrala Paris på lördagskvällen. Åklagaren bekräftar att det rör sig om Khamzat Azimov, 20, från Tjetjenien. Han var fransk medborgare sedan 2010, skriver BBC. Efter knivdådet sköts IS-sympatisören ihjäl av fransk polis.

Knivattacken ägde rum vid 21-tiden på lördagskvällen i närheten av operan i centrala Paris. En 29-årig man höggs ihjäl, två personer skadades allvarligt efter att ha skurits i halsen, och två ska ha blivit lindrigt skadade. Terroristen, senare identifierad som Khamzat Azimov från Tjetjenien, född 1997, sköts ihjäl efter knivdådet.

De skadade personerna ska vara utom fara. Det beskedet gav Frankrikes inrikesminister Gérard Collomb under natten till söndagen, enligt Expressen.

– Jag besökte kvinnan med de allvarligaste skadorna och hennes tillstånd är bättre, bekräftade Collomb efter ett besök på sjukhuset Georges-Pompidou.

Enligt vittnesmål ska angriparen ha skrikit ”Allahu Akbar” under knivattacken. Åklagare har nu bekräftat att det rör sig om en man född i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Khamzat Azimov kom till Frankrike i början av 2000-talet som politisk flykting, och ska under sin uppväxt ha fascinerats av radikal islam. IS tog senare på sig dådet och enligt terrororganisationen var Azimov en av deras ”soldater”, skriver Daily Mail.

Frankrike är i dag hem för cirka 30 000 tjetjener, en majoritet av dessa kom i samband med de två Tjetjenien-krigen (1994–1996, 1999–2000).

Sveriges utrikesminister Margot Wallström fördömer terrorattacken. På Twitter skriver hon: ”Vi står enade i kampen mot terrorism.”

I condemn the terrible attack in Paris last night. My thoughts are with all those affected. We stand united in the fight against terrorism. @JY_LeDrian

— Margot Wallström (@margotwallstrom) 13 maj 2018