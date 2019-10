IS-terrorister flydde efter turkisk bombning – kurderna: ”Inte längre vårt ansvar”

SYRIEN Fem IS-terrorister har flytt från ett läger i norra Syrien efter turkiska bombningar i området. Samtidigt säger en presstalesman för SDF, som hållit 12 000 IS-terroristerna fängslade i norra Syrien, att IS-terroristerna inte längre är deras ansvar.

Fem IS-terrorister ska ha flytt från ett fängelse i Qamishli i norra Syrien efter turkiska bombningar i området, uppger Marvan Qamishlo, talesperson för kurdisk-ledda SDF enligt The Independent.

Läs även: IS-hona: ”Många människor borde känna sympati för mig”

I al-Hol lägret där IS-terroristernas kvinnor och barn interneras ska också IS-kvinnor ha attackerat vakter med stenar och påkar.

Oroligheterna ska ha börjat i utlänningarnas sektion av lägret och involverade fler personer än tidigare incidenter i lägret enligt Qamishlo.

– Kvinnorna angrep dom interna säkerhetsstyrkorna i al-Hol, de satte eld på tält och attackerade kontoren för administration och säkerhet med stenar och påkar, sade Qamishlo.

En film på oroligheterna, som spritts av SDF och filmats på avstånd, visar runt 20 fullt täckta kvinnor som springer över en öppen plats med flera män som tycks förfölja dem.

Families of #ISIS terrorists in #Al_Hol camp are rioting at the attempts to escape from the camp. @AlHadath @rabrowne75 @mustefabali @laraseligman @gaylelemmon pic.twitter.com/8NDAVoetnP

— Coordination & Military Ops Center – SDF (@cmoc_sdf) October 11, 2019