Isabelle Eriksson: Nykterhetsrörelsen sviker demokratin till förmån för radikal islamism

2011 vann jag SM-guld på 400 meter häck och fick representera Sverige i Finnkampen.

Som ett resultat av detta blev jag inbjuden att delta i UNF:s (Ungdomens nykterhetsförbund) nykterhetskampanj under rubriken ”Vit jul”. Jag tackade ja för att jag tyckte, och tycker fortfarande, att det är en bra sak.

I samband med det deltog jag i ett antal studiecirklar och aktiviteter. Efterhand upptäckte jag att debattklimatet var oerhört toppstyrt inom UNF, du var tvungen att ha en viss åsikt för att räknas. Därför valde jag att inte engagera mig vidare, men har sedan dess följt organisationen. En vecka innan årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan, väljer UNF att delta på arrangemanget ”Muslimska familjedagarna” i Kista Galleria, där flera av talarna har gett, och ger fortfarande uttryck för radikal islamism.

Jag ringer upp UNF:s ordförande; Isabelle Benfalk och ställer tre frågor:

1. Tycker du att det är förenligt med er paroll; att ni vill uppnå en ”demokratisk och solidarisk värld fri från droger” genom att befinna er på ett arrangemang som bjuder in IS-sympatisörer som också förespråkar Jihad. Ett arrangemang anordnat av SUM, (Sveriges Unga Muslimer) vars bidrag blivit indragna p.g.a. kopplingar till radikal islamism.

2. Tycker du att UNF har ett ansvar som en demokratisk samhällsaktör att ta reda på om hela arrangemanget är kapat av våldsbejakande islamister?

3. Om en annan våldsbejakande organisation, låt säga Nordiska motståndsrörelsen, hade arrangerat mässan och nazistiska talare hade befunnit sig där, hade ni då valt att ställa upp i arrangemanget?

Ordförande, Isabelle Benfalk vägrar svara. Några dagar senare mailar jag mina frågor men får fortfarande inget svar.

Vad som däremot händer att Generalsekreteraren för UNF, Samuel Somo, ringer upp VD:n på mitt bolag och försöker få mig sparkad. Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor.

En av talarna på Muslimska familjedagarna var Nourredine Khademi även känd som ”Imam Jihad”. Han uppmanar till Jihad (heligt krig) i Syrien. Han är en känd förespråkare för införandet av sharialagar. En av de övriga talarna hette Shaykh Waleed Basyouni, han är en av Usama Bin Ladens främsta anhängare. Jag ställer mig frågan hur denna brist på kompassriktning överhuvudtaget uppkommit inom UNF.

IOGT-NTO är moderorganisationen till UNF. På UNF:s hemsida skrivs det att demokrati är viktigt, och att du som medlem kan bli en riktig ”demokratiexpert”. Om vi tittar tillbaka i nykterhetsrörelsens historia var den tidigare petade miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan på 1990-talet distriktsordförande för IOGT-NTO i Stockholms län. Det kanske är där svaret finns.

Kaplan fick lämna regeringen för sitt samröre med Muslimska Brödraskapet, Grå Vargarna samt Milli Görüs.

Alla dessa organisationer står för radikal islamism samt bekämpande av västerländsk demokrati. I en intervju med Mehmet Kaplan som gjordes 2011 i magasinet Accent (IOGT-NTO:s medlemstidning) förklarar Kaplan hur han lärt sig att nätverka och knyta kontakter med olika grupper. ”Jag såg hur den demokratiska processen förändrades” uppger Kaplan.

Han säger vidare att han lärt sig att bedriva opinionsbildning som han sedan kopplar vidare i det politiska arbetet. Mehmet Kaplan har även varit ordförande för SUM, som är en av arrangörerna till de Muslimska Familjedagarna där UNF medverkat.

SUM har sedan 2017 fått sina bidrag indragna på grund av sina kopplingar till islamism. Vackert så. Men dessa organisationer har en förmåga att byta skepnad på samma sätt som nätdroger byter innehållsdeklaration. De islamistiska organisationerna startar bara upp en ny organisation med samma typ av värdegrund och en något mer tvättad hemsida i stil med UNF:s.

Jag har en nära vän som under de senaste 15 åren blivit utsatt för detta hedersförtryck. Skulle hon skriva under den här artikeln skulle hon samtidigt skriva under sin egen dödsdom. Av det skälet fick jag upp ögonen för Sara Mohammed och hennes kamp för att bekämpa hedersförtrycket i Sverige.

För en tid sedan pratade jag med den tidigare generalsekreteraren för UNF om hedersrelaterat våld och förtryck. Hennes syn var att detta inte existerar. Hon och hennes bundsförvanter inom UNF menar att det patriarkala förtrycket ser likadant ut i hela världen. Detta är således precis samma retorik som de radikala islamisterna använder sig av.

UNF borde enligt min åsikt, om de säger sig värna om demokrati, bjuda in en talare som Sara Mohammed för att prata om hur vi kan stärka kvinnors självkänsla och synliggöra denna enorma problematik. Istället väljer UNF att delta i ett arrangemang som Muslimska Familjedagarna, och nätverka med olika radikala islamister. Det är enligt mig att ge legitimitet till den typen av mörka krafter.

Jag ser så uppenbart kopplingen mellan dessa radikala islamisters retorik och det våld och förtryck som dagligen drabbar många kvinnor men även män idag, däribland en av mina absolut närmaste vänner. Om inte vi i Sverige på allvar tar tag i dessa frågor och börjar diskutera den här typen av problematik, där vi också vågar vända på alla stenar och kalla saker för dess rätta namn så kommer detta att explodera rakt upp i ansiktet på oss.