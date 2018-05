Israel-experten efter Abbas skandaluttalande: ”Det här är fullständigt absurt”

STOCKHOLM Mahmoud Abbas har väckt stor ilska sedan han skyllt Förintelsen på judarna. Den palestinska ledaren hävdar att förföljelsen av judar under 1930- och 1940-talet berodde på deras sociala funktion i samhället förknippat med ocker och bankverksamhet. ”Det här är fullständigt absurt. Skulle det faktum att någon mindre del av Europas judar var aktiv i banksektorn vara en rimlig förklaring till att mörda ett helt folk?”, säger Lisa Abramowicz, före detta generalsekreterare för Svensk Israel-Information.

Mahmoud Abbas senaste uttalande om Förintelsen har fördömts skarpt av flera EU-länder och USA. I ett 90 minuter långt tal på palestinsk tv gick Abbas till häftig attack mot judarna och dess roll i Förintelsen, skriver brittiska kanalen BBC.

– Varför hände detta (Förintelsen), frågar sig Abbas retoriskt och utvecklar:

– Fientligheten mot judar berodde på deras religiösa identitet och på grund av deras sociala funktion i samhället som förknippas med ocker och bankverksamhet.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu konstaterar på Twitter att Mahmoud Abbas stått för ”ytterligare ett antisemitiskt uttalande”, och säger i ett uttalande att PA-ledaren ”återvinner de mest föraktfulla av antisemitiska slogans”, enligt Times of Israel. Även USA:s ambassadör i Israel, David Friedman, är kritisk: ”Abu Mazen (Mahmoud Abbas) har nått ett nytt lågvattenmärke”, skriver han på Twitter.

Abu Mazen has reached a new low in attributing the cause of massacres of Jewish people over the years to their ”social behavior relating to interest and banks.” To all those who think Israel is the reason that we don’t have peace, think again.

— David M. Friedman (@USAmbIsrael) 1 maj 2018