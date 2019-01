Italien slutade ta emot migrantbåtar – färre dog på Medelhavet

EUROPA Antalet migranter som dör på Medelhavet på väg till Europa minskade med en fjärdedel i fjol jämfört med året innan. Detta enligt siffror från FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, rapporterar norska NTB.

Ungefär 2 262 migranter omkom eller rapporterades försvunna på Medelhavet under 2018 mot 3 139 året innan, enligt UNHCR. Samtidigt minskade antalet migranter som tog sig över havet till Europa från 172 301 under 2017 till 113 482 i fjol.

Främst är det Italien som har tagit emot färre migranter. Landet har enligt NTB fört en mycket sträng invandringspolitik under det senaste året. 23 371 personer kom till Italien via Medelhavet under 2018, vilket är ungefär en femtedel av antalet som kom under 2017.

I december upprepade den italienske inrikesministern Matteo Salvini budskapet att landets hamnar är stängda för de hundratals migranter som ”räddats” av aktivister utanför Libyens kust.

”De som ägnar sig åt människohandel och deras medbrottslingar vet att våra hamnar är stängda, SLUTA!”, skrev Salvini på Twitter för att understryka regeringens nya linje.

