James Blunt hotar Spotify med ny musik

James Blunt, som hade en megahit med låten ”You’re Beautiful” år 2004, lägger sig i debatten om Spotify och Joe Rogan. Men till skillnad från Neil Young, som tog bort sin musik från plattformen, hotar Blunt med att släppa ny musik på Spotify.

Efter att Neil Young tagit bort sin musik från streamingtjänsten Spotify i protest mot att Spotifys podcast Joe Rogan Experience haft covidvaccin-kritikern Robert Malone som gäst har artisterna Joni Mitchell och Nils Lofgren följt Youngs exempel.

Bland yngre artister har emellertid uppmaningarna om bojkott hittills klingat ohörda. Ett undantag är artisten James Blunt, som hade en megahit med ”You’re Beautiful” år 2004.

Men till skillnad från Young hotar Blunt inte med att ta bort någon musik. Istället skriver Blunt i ett inlägg på Twitter att han kommer släppa ny musik på plattformen om de inte tar bort Joe Rogans podcast.

Till saken hör att Blunts megahit av många betraktas som en fruktansvärd låt, och Blunts tweet – som blivit viral – uppskattas av Twitteranvändare på båda sidor i konflikten som ett lyckat skämt på Blunts egen bekostnad.

You gotta admire the self deprecation. https://t.co/7LhpQm5k0s — Styxhexenhammer666 (@Styx666Official) January 29, 2022

The most delightfully, self-deprecating artist on Twitter. https://t.co/FFOwBef3J4 — Kelsey Campbell (@KCampbellyeg) January 29, 2022

Now THAT's a proper threat. https://t.co/jnWDVdDmPJ — Mark Lazerus (@MarkLazerus) January 30, 2022

Joe Rogan Experience är med omkring 11 miljoner lyssnare per avsnitt världens största podcast, som Spotify köpte den exklusiva rätten till år 2020 för motsvarande nära en miljard svenska kronor.

Läs även: Spotify tar Joe Rogans parti – Neil Youngs musik ryker

Läs även: Joe Rogans Spotifydeal kan bli en vändpunkt i kampen om yttrandefriheten