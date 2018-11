Jämnt mellanårsval i USA

WASHINGTON Demokraterna vinner majoritet i representanthuset, medan Republikanerna behåller kontrollen över senaten. Det står nu klart efter det första mellanårsvalet under Trumps presidentskap.

Vid 19-tiden svensk tid hade Demokraterna vunnit 220 platser i representanthuset, två mer än de 218 som krävs för en majoritet, medan Republikanerna vunnit 52 platser i senaten, där det krävs 51 för en majoritet.

Demokraternas stjärna Beto O`Rourke misslyckades med att besegra republikanen Ted Cruz i Texas, vilket inte fick hans fans att förlora hoppet. Metoo-aktivisten Alyssa Milano tweetade exempelvis att det bara betyder att han kan ställa upp i presidentvalet.



Beto lyckades samla ihop hela 70 miljoner dollar i donationer från hela USA för att besegra Cruz, vilket gjorde årets senatsval i Texas till det dyraste i amerikansk historia.

President Trump reagerade på valet genom att genast gå ut och stödja demokraten Nancy Pelosi som talman för representanthuset, och erbjöd sig dessutom att hjälpa med att samla ihop de nödvändiga rösterna.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018