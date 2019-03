Janouch stängdes av från Facebook när hon delade artikel om Tommy Robinson: ”Helt absurt”

STOCKHOLM Sju dagars avstängning från Facebook blev det för Katerina Janouch efter att hon delat en artikel om Tommy Robinson och yttrandefrihet som publicerats på hennes sajt Katerina Magasin.

Artikeln, skriven av Madeleine Rönnqvist Lilja, publicerades den 10 mars. Katerina Janouch delade artikeln i sociala medier. Elva dagar senare stängdes hon av.

– När jag gick in i fredags på min Facebook möttes jag av ett meddelande om att jag blockerats tillfälligt för att jag delat artikeln om Tommy Robinson. Jag förstod ingenting. Artikeln handlar om Tommy Robinson och yttrandefriheten, har rubriken ”Tommy Robinsons ”sak” är vår”. Det är verkligen ingen entydig hyllningstext till Tommy Robinson. Även om jag tycker att man ska kunna både hylla och förkasta en person utan att man stängs av. Då menar jag inte specifikt Tommy Robinson heller, utan det gäller alldeles oavsett, säger Katerina Janouch.

Tommy Robinson är en aktivist och tidigare medgrundare av nationalistiska rörelsen English Defence League som dömdes till fängelse för att ha liverapporterat utanför en rättegång mot ett muslimskt våldtäktsgäng. Domaren i målet uppgav att om någon i juryn hade fått del av videon hade han tvingats att ogiltigförklara rättegången.

– I Facebookdelningen skrev jag ”I dag Tommy Robinson – i morgon kanske du”. Och så blir jag avstängd för det. You can’t make this shit up, säger Katerina Janouch.

Men vad är det du är avstängd för?

– Jag har brutit mot communityreglerna, säger Katerina Janouch.

Hur då?

– Det var lite oklart. Jag kontaktade Facebook och fick svaret att ”hyllningar eller stöd” för Tommy Robinson var förbjudet.

Facebooks policy innebär bland annat att det man kallar för ”hatorganisationer” och deras ledare eller framträdande medlemmar inte tillåts ha konton på Facebook. Eller att det inte tillåts några hyllningar eller stöd till de personerna.

Katerina Janouch menar att Rönnqvist Liljas text om Tommy Robinson för ett större resonemang om yttrandefrihet och hur personer med obekväma och otrevliga åsikter kan tystas från sociala medier. Rönnqvist Lilja skriver att många islamkritiker utmålas som högerpopulistiska muslimhatare och får konton i sociala medier nerstängda. I texten ifrågasätts också hur brittiska staten behandlat Tommy Robinson

– Frågan är om det är ett stöd, att man ifrågasätter brittiska statens behandling, säger Janouch.

Hon tycker att det saknas någon som helst konsekvent linje från Facebook.

– Det finns inget uppviglande i den här texten, det är en vanlig krönika. Samtidigt har IS-terrorister kunnat använda sig av Facebook och sprida sitt budskap där. Michael Skråmo har haft en facebooksida. Att vara IS-terrorist verkar inte vara skäl nog för att bli avstängd. Men att skriva en krönika om Tommy Robinson gör att man blir avstängd i sju dagar. Det är väldigt godtyckligt och otäckt, säger Katerina Janouch som blir allt mer tveksam till Facebook.

– Jag tror att för varje gång som något sånt här händer med Facebook kommer allt fler att lämna. Det är dock först när man lämnar Facebook på riktigt, och inte dubbelpostar, både på Facebook och, säg, på Mewe, som det kommer att hända något. Om delningarna bara finns på Mewe kommer fler att använda det. Nu kommer jag att dela på Mewe.com, vi får se vad som händer framöver.